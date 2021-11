IMAGINI CARE ÎŢI TAIE RESPIRAŢIA! Top 19 arhitecturi unice din lume

Cultura, istoria, viața socială sau gastronomia sunt puținele lucruri care oferă orașelor posibilitatea să se remarce pe plan mondial. Însă arhitectura este elementul-cheie pentru care turiștii decid să exploreze locurile cu neobișnuite.

Mai jos vă propunem să priviți câteva exemple de conservare a arhitecturii vechi, dar și să faceți cunoștință cu exemple de arhitectură modernă.



La Casa Pàdua, un exemplu de arhitectură modernistă catalană, construită inițial ca o reședință în 1903, Barcelona, Spania

The Bellevue Hotel, Philadelphia, SUA

Casă verde, Singapore

Mont Saint-Michel, Franța

Castelul Walzin se află pe o stâncă cu vedere la râul Lesse, Belgia

Pagodele (templu budist) Soarelui și Lunii sunt pagode gemene situate în Guilin, China.



Pagodele au fost reconstruite în 2001. Pagoda Lunii a fost construită pe o insulă din Lacul Shan, în timp ce Pagoda Soarelui a fost construită în lac. Pagoda Soarelui are o bază octogonală, este acoperită cu bronz, are nouă etaje și are 41 de metri înălțime. Pagoda Soarelui este cea mai înaltă pagodă de bronz din lume și este una dintre puținele pagode din lume care are lift. Pagoda Lunii are o bază octogonală, este acoperită cu țiglă smălțuită, are șapte etaje și are 35 de metri înălțime.

Ruyi Bridge, China

Atena, Grecia

Două case din secolul al XVII-lea din orașul Quedlinburg (Germania), unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale și renascentiste din Europa, care au supraviețuit de distrugeri în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Aeroportul Jewel Changi, Singapore



The Imprint, un complex arhitectural compus din două clădiri în stil modernist și postmodernist, Seul, Coreea de Sud

O casă din Charleston, SUA

Castelul Neuschwanstein din Germania pe timp de iarnă

Perete de alpinism de 80 de metri construit pe partea unei centrale electrice din Copenhaga, Danemarca

O grădină englezească a conacului Coton, o casă de conac de țară din secolul al XVII-lea, Northamptonshire, Anglia

Sala de operă din Guangzhou, China

Tolbooth Tavern, Edinburgh

Altarul Las Lajas, construit în perioada 1916 -1949, Nariño, Columbia

Cetatea Eltz este considerat ca una dintre cele mai frumoase cetăți din Germania. Este singura cetate din regiunea Eifel împreună cu Castelul Bürresheim care n-au fost niciodată cucerite și prădate, a rezistat atacurilor chiar în timpul Revoluției franceze (1789-1799)