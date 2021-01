Imagini tulburătoare cu un urs care a fost captiv 20 de ani la Zoo Piatra Neamţ. Merge obsesiv, în cerc, şi în libertate / VIDEO

„Când mergeţi la o grădină zoologică care are spaţii minuscule pentru animale, să vă aduceţi aminte de mişcările Inei! Mintea ei a rămas captivă într-o cuşcă imaginară, aceeaşi care a ţinut-o prizonieră timp de 20 de ani. Aceasta este imaginea traumei care uneori nu se vindecă şi nu se uită niciodată!", este mesajul tulburător transmis de asociaţie pe pagina de Facebook.

De atunci are tot ce-i trebuie pentru a se comporta ca un urs liber: copaci, loc de scăldat şi un bârlog numai pentru ea, scrie asociaţia care face public un video care arată însă trauma prin care trece ursoaica în continuare.

Animalul a ajuns acum să trăiască liber, într-o rezervaţie, însă are în continuare un comportament deviant, după 6 ani de libertate. Are lungi momente de letargie şi se plimbă obsesiv în cerc, ca deţinuţii, ca şi cum ar fi într-o cuşcă mică.

