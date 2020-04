Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor deţinuţi din cauza pandemiei de Covid-19 şi a avertizat că închisorile se confruntă cu situaţii de urgenţă, scrie The Guardian.

Când am pornit spre Sudul Basarabiei primăvara nu-şi luase viză. Pe semne că uitase de calendar sau se cam supărase pe noi. Şi nu-i păsa primăverii că păsările, mai ales cocostârcii, „stau de vorbă” pe maluri de ape, iar pe ici-acolo tremură câte-un...

„Tot mai des, in ultimele zile, oameni importanti se dau cu parerea referitor la alegerile prezidentiale”, afirmă democratul pe facebook.com

Renunță la produsele chimice de curățat în favoarea unor alternative naturale. În plus, sigur le ai în bucătăria ta deja, astfel că este o metodă mai puțin costisitoare. Dezinfectarea locuinței cu produse de curățare naturale poate părea o sarcină copleșitoare,...

Am intrat în posesia unor imagini video care arată urmările accidentului de aseară care s-a produs în apropiere de localitatea Cojuşna, cu implicarea unui Mercedes-AMG.

Silviu Predoiu General, Ex director al Serviciului de Informații Externe al României.

Dar este valabilă și reciproca. #Stămacasă ne permite, mai mult ca oricând altcândva, să ne uităm la liderii de azi ai României cu ochii mijiți și să-i examinăm în fiecare zi la logică, la implicare, la dăruire, altruism și empatie, la modestie, la viziune, la curaj. Important este să nu uităm până la toamnă ce vedem in aceste zile.

Dacă în momentele de normalitate (fie ea și relativă, ca normalitatea românească), calitatea liderilor nu este chiar atât de importantă pe cât am vrea să credem, in momente dificile în schimb , măsura în care aceștia sunt capabili să răspundă cerințelor posturilor pe care le ocupă devine un factor de viață și moarte. Pentru noi, nu pentru ei. Astăzi ne aflăm într-o criză fără precedent, criză care expune, ca niciodată, nu atât prostia (întotdeauna vizibilă) cât lipsa de inteligență. Inteligența înțeleasă drept capacitatea de adaptare la context. Inteligența definită nu numai prin cunoștințele dobândite și capacitatea de a le folosi eficient dar și de abilitatea de a învăța, de a identifica în timp util și corect problemele și de a căuta și deprinde rapid cunoștințele necesare rezolvării acestora. Iar dacă tu, cel pus să decizi, nu poți, atunci înconjoară-te rapid de oameni mai deștepți și mai pregătiți ca tine, ca să te ajute.

Da, cam greu de digerat saltul realizat într-un timp atât de scurt. Și asta pentru că, așa cum am făcut întotdeauna, noi încercăm să vedem totul în alb sau negru, refuzăm de prea multă vreme să recunoaște nuanțele de gri, refuzăm să recunoaștem că ne tot ridicăm idoli falși pe care periodic îi dărâmăm, rămânând pierduți, confuzi și ”trădați”. Și încă ceva – dacă ne-am raporta la principii și valori și nu la vorbe și etichete, atunci am înțelege în sfârșit că forțarea limitelor democrației, #noapteacahoții, prostia, agramatismele și corupția sunt la fel de grave si când sunt roșii și când sunt galbene, albastre, portocalii sau ce culori mai sunt prin spectrul (!) nostru politic. “Datorăm” această situație liderilor noștri, care în lipsa principiilor, valorilor și ideilor s-au mulțumit să vânture sloganuri populiste, cele mai multe ”furate” de aiurea, confundând politica, ce ar trebui să fie o vocație a preocupării pentru binele public, cu un concurs de frumusețe sau de stand-up.

Și ..... surpriză: diaspora nu este compusă doar din medici, muzicieni și cercetători de top. Mai mult chiar, aceștia reprezintă doar o minoritate în ansamblul românilor ce își câștigă traiul în străinătate, restul fiind oameni simpli, de regulă din rural, mult mai puțin sensibili la impuneri și restricții, pentru care noțiuni ca starea de urgență nu înseamnă mare lucru, poate tocmai pentru că însăși viața lor este o luptă nesfârșită pentru supraviețuire, plină de impuneri și restricții. Altă „redefinire” întâlnită în ultimele zile vizează mitul modelului țărilor cu o democrație avansată. Ce ne facem cu aceiași politicieni (și ziariști) care de ani de zile, de la tribune sau în talkshow-uri ne sufocă cu reproșuri pentru modul în care dezamăgim noi, noi românii de rând, statele democratice europene? Nu exista zi în care să nu primim aceleași întrebări retorice gen ”unde în Europa democratică în afară de România este posibil să....”, ”de ce doar la noi din toată UE nu se poate.... ”, etc.

Păi astăzi aceiași demnitari îi transmit să nu se grăbească cu venitul acasă, că nu este obligatoriu să sărbătorească Paștele alături de familia din țară, pe scurt ceva gen ”don’t call us, we’ll call you”. Nu contează că gazdele de ocazie îi gonesc, că nu mai au de lucru, că mulți nu se califică pentru asistență socială (și medicală) în țările de adopție temporară.

Aceeași diasporă, pentru realizările ei remarcabile atât în plan politic cât și economic merita, până nu demult, o semnificativ mai mare reprezentare în Parlament. Și am putea continua cu laudele la adresa ei, a diasporei, cu citate din oficialii de azi ai statului român, de la nivelul cel mai înalt în jos.

Cu cât coborâm mai de sus ca nivel de trebuințe, cu atât simțim că avem mai mult de pierdut și revolta noastră este mai mare. Pentru că este complicat ca peste noapte preocupările să treacă de la ”în ce țară exotică ne petrecem concediul anul ăsta” (că tot am auzit astfel de dileme la TV) la teama pentru ziua de mâine.

Ne manifestăm diferit, nivelul de panică, revoltă și agitație al fiecăruia dintre noi fiind direct proporțional cu distanța parcursă în ”căderea” de pe palierul pe care reușisem să accedem până la cel de bază pe care ne-a adus criza. Acuzăm pe unii că nu înțeleg gravitatea momentului, că ne pun pe noi, ”ceilalți”, în pericol prin refuzul de a respecta măsurile de protecție. Dacă am avea răgazul să ne uităm mai atent la aceștia am putea sesiza că aparenta lor ignoranță și lipsa de civism se datorează faptului că cei mai mulți dintre cei ”incriminați” trăiau oricum de pe o zi pe alta și înainte de criză, invizibili pentru multi dintre noi, ignorați chiar si atunci de autoritati, cu sau fără echipamente de protecție, pentru că erau considerați, poate justificat, cam neîngrijiți, unii chiar murdari, needucați. Pentru aceștia nu s-au schimbat prea multe din 11 martie, când a fost declarată oficial pandemia, se află tot acolo, în strădania cotidiană de a-și asigura subzistența.

