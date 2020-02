În ce stadiu sunt toate AUTOSTRĂZILE planificate spre Moldova

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Compania de Drumuri ignoră toate observațiile experților europeni și vrea să contracteze lucrările pe sectoarele montane, cele mai dificile, în baza unor studii depășite / Vechiul SF are doar 300 de foraje, față de cele peste 2.200 considerate de experți ca fiind un minim necesar

„În ceea ce privește tronsonul 2, Boița - Cornetu, aici așteptăm opinia expertului BEI-Pasa - așa cum am primit un raport favorabil tot din partea BEI-Pasa pe tronsonul 3. Tronsonul 3 ni-l propunem să-l scoatem la licitație proiectare și execuție în acest an”, a precizat Bode.

De precizat că în varianta Masterplanului aprobat de Guvern în 2016 și convenit cu Comisia Europeană, în zona de nord între Satu Mare și Suceava nu există planificat nicio autostradă și nici vreun drum expres. Ce există, însă, este un drum expres de la Satu Mare la Bistrița care va trece prin Dej. Iar de la Bistrița la Suceava există planificată modernizarea actualului drum sub denumirea de „Trans Regio”.

Autostrada A13 Brașov - Bacău are o lungime planificată de circa 160 de km, este pe rețeaua europeană secundară /extinsă de transport și conform Master Planului de Transport ar trebui să fie pe ultimele locuri în ceea ce privește prioritizarea tuturor proiectelor de autostradă din România.

„Ultimele două tronsoane de la Pașcani la Suceava și de la Suceava la Siret - în momentul de față avem în evaluare realizarea documentației și consider că acest obiectiv A7 este realizabil din fonduri europene”, a mai spus Bode.

Cu toate acestea, Compania de Drumuri tocmai ce a precizat oficial în urmă cu o săptămână că trei din patru contracte au întârzieri de aproape jumătate de an - amânări consfințiite prin acte adiționale.

Ministrul Bode a precizat că în momentul de față sunt semnate contracte pe patru din cele șase sectoare, iar Centura Bacăului (16km din A7) este în lucru și sunt șanse să fie gata chiar din acest an.

