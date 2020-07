În ciuda acuzaţiilor de furt, RUSIA anunţă un acord comercial pentru un vaccin anti-coronavirus

''Am formalizat acest plan sub forma unor acorduri semnate în domeniile producţiei şi distribuţiei vaccinului, dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford, cu implicarea R-Pharm în realizarea proiectului'', a anunţat vineri după-amiază preşedintele board-ului companiei R-Pharm, Alexei Repik.

Horoscop 17 Iulie 2020, ora: 11:04

Luna este in descrestere si se afla in drum spre zodia Rac. Bucura-te de micile placeri ale vietii, caci, pe masura ce luna avanseaza dinspre Gemeni spre Rac, ea interfereaza cu Jupiter, Pluto si Saturn aducand momente de suspans. Luni vom avea Luna noua in Rac. Este a doua Luna noua in Rac...