În decembrie Ceban cerea ca oamenii să stea acasă de sărbători, dar el a mers cu familia „la piramide” să se relaxeze

Ivan Ceban (22 decembrie 2020): “Haideţi să ne solidarizăm, pentru a nu ajunge la o situație gravă. Medicii lucrează la limită, în plus avem o lipsă de personal medical. Sărbătorim anul acesta acasă , pentru ca la anul să putem întâlni sărbătorile împreună cu cei dragi”.

„Am avut concediu oficial de 5 zile. Am plecat cu familia la odihnă și nu văd ce crimă odioasă am săvârșit precum spun unii”, scrie socialistul Ivan Ceban.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Sănătate 18 Ianuarie 2021, ora: 13:23

S-au lipit cateva kilograme in plus de tine de sarbatori? Nu te impacienta; poti scapa de ele in doar doua saptamani, cu doar putina perseverenta si multa atentie.