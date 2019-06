În Federaţia Rusă mai operează încă 10 reactoare nucleare asemănătoare celui care a explodat la Cernobîl

Reactorul de la Cernobîl este diferit şi, deşi foloseşte apa ca agent de răcire a reacţiei, mai are şi blocuri de grafit care sunt folosite ca moderator al reacţiei. Această variaţie a reactoarelor cu apă uşoară foloseşte combustibil care este mai puţin îmbogăţit nuclear şi, de asemenea, permite realimentarea în timpul funcţionării. Atunci când rolurile de răcire şi moderare a reacţiei nucleare sunt despărţite se creează o buclă negativă de reacţie care duce la producerea a mai mult abur şi a unui număr mai mic de reacţii nucleare.

Reactoarele cu apă uşoară constau într-un vas sub presiune care conţine material nuclear care este răcit de către o sursă continuă de apă. Căldura produsă de către fisiunea nucleară transformă apa în aburi, aceştia acţionează o serie de turbine, producând energie electrică.

Sezonul 2 al serialului "Killing Eve" s-a lansat, in sfarsit, si in Marea Britanie, iar BBC a dezvaluit cifrele inregistrate pe iPlayer dupa marea premiera.

Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o altă treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN.

11 Iunie 2019

Kim Jong Nam, fratele vitreg al actualului lider de la Phenian, care a fost asasinat în februarie 2017 în Malaysia, era informator al Agenției Centrale de Informații din SUA, potrivit publicației The Wall Street Journal, informează cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.