În Japonia se construiesc în 3 ore case ieftine, care pot rezista 300 de ani

Despre inventivitatea japonezilor stie toata lumea, la fel cum si despre faptul ca Tara Soarelui Rasare se afla intr-o zona seismica activa. Specialistii japonezi au invatat sa construiasca rapid case ieftine, capabile sa reziste 300 de ani. Casele pe care le vedeti in imagini, se contruiesc timp de 3 ore, iar costul mediu pentru o astfel de constructie este de 2000 de dolari americani. Industria constructiilor ramane a fi inca un domeniu destul de riscant, daca se reduce timpul si costul unei constructii, se poate de economisit si de eliberat o cantitate mare de energie, solutionand astfel problema energiei in societatea moderna.











Compania japoneza Japan Dome House construieste deja de 15 ani case din material plastic spongios sub forma de cupola. In anul 2016, cand in Kumamoto a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, foarte multe locuinte au fost distruse si oamenii au ramas fara acoperis deasupra capului.



d Prin urmare, in statiunea de odihna Aso Farm Land au fost construite din plastic spongios 480 de case sub forma de cupola, care nu s-au deteriorat nici pana in prezent. Dupa ce aceste case s-au dovedit a fi destul de trainice, oamenii si specialistii au inceput sa fie interesati de ele. Cercetatorii spun ca forma de cupola nu a fost aleasa intamplator. Semisfera este foarte rezistenta la miscarile tectonice. Insasi procesul de constructie dureaza un timp record – doar 3 ore. Mai intai blocurile din plastic expandat sunt prelucrate cu mortar refractar rezistent la caldura, dupa care din ele se face carcasa locuintei. Apoi in acestea se taie goluri pentru geamuri si usi. Apoi peretii exteriori si interiori sunt acoperiti cu tencuiala.