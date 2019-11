In Memoriam: Doctor Vadim Hotineanu

În această seară am aflat cu multă întristare despre plecarea în veșnicii a Dlui Vadim Hotineanu. Am avut onoarea să-l cunosc pe Dl Hotineanu cu 21 de ani în urmă. De-a lungul acestor ani am reușit să clădim o relație bună de prietenie.

Chiar dacă ceea ce ne-a legat mai mult a fost activitatea politică, deseori discutam împreună despre lucruri spirituale. În ultimii 10 ani de activitate parlamentară am organizat de mai multe ori Dejunuri cu rugăciune. Dl Profesor a fost mereu prezent la aceste întruniri de suflet și nu doar a fost prezent, dar avea și câte un cuvânt potrivit. A fost un bun chirurg, dar și un bun sfătuitor. Odată am vizitat împreună cu dumnealui o colegă deputat, care fusese operată de Dl Profesor. Când am intrat în salon, ea l-a întrebat: Dle Profesor, voi trăi? El s-a uitat în ochii ei și i-a zis: desigur veți trăi, orice ar fi viața nu se termină aici... și apoi nu uitați, că medicii tratează, dar viața o dă Dumnezeu!

Un alt caz care îmi vine în minte acum este un conflict pe care l-am avut din cauza unui proiect de lege. După o perioadă, în care nu prea am vorbit unul cu altul, m-am apropiat de Dl Hotineanu și i-am spus că regret mult cele întâmplate. El s-a uitat la mine și-mi zice: îmi pare și mie rău. Apoi a adaugat: știi, sunt la o vârstă în care nu cred că mai reușesc să-mi fac noi prieteni, de aceea, nu vreau să-i pierd pe cei vechi. Mi-a întins mâna, zâmbind și zicând: hai să rămânem prieteni! Și am rămas până azi...

Dumnezeu să mângâie familia îndoliată și să ne dea mai multă credință și speranță în Isus Hristos Domnul nostru care a învins suferința și moartea!

Valeriu Ghilețchi