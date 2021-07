În numai 3 luni patru milioane de lei au fost fraudate de pe cardurile bancare

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Marele șiretlic al Diavolului e să pară că nu există. Din axioma asta s-a născut dincolo de Prut un mit europenist de vodevil. Alegerile din Republica Moldova au cocoțat Partidul Acțiune și Solidaritate, partidul domniei sale, la cote neimaginate. Are peste jumătate dintre parlamentari....

Un incendiu a izbucnit în această seară în centrul capitalei, în subsolul clădirii de pe bd. Ștefan cel Mare 134, unde își are sediul Poșta Moldovei și Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

În prezent, în Republica Moldova sunt puse în circulaţie peste 2 milioane carduri bancare, cu peste 20% mai mult decât în primul semestru al anului 2020. În primele trei luni ale acestui an, deţinătorii de carduri din Moldova au efectuat tranzacţii fără numerar în valoare de 13,7 miliarde lei, scrie Bizlaw.md. În această perioadă, rezidenţii au preferat să facă mai multe achitări on-line. Potrivit autorităţilor, reducerea numerarului în circulaţie este o prioritate pentru a reduce cota economiei tenebre. Totuşi, plata fără numerar are şi mai multe riscuri, pe care autorităţile dar şi băncile depun eforturi pentru a le combate. Astfel, în primul trimestru al anului 2021, valoarea fraudei cu utilizarea cardurilor bancare a constituit patru milioane lei. Dintre care, 45 la sută s-au realizat fără prezenţa cardului. Adică, infractorii au obţinut la distanţă datele cardului. La nivel global, pierderile anuale de la acest tip de infracţiuni depăşeşte patru miliarde de dolari. Potrivit datelor Direcţiei investigaţii infracţiuni informatice a Inspectoratului Naţional de Investigaţii, pe durata anului 2020, au fost documentate şi trimise în judecată 16 cazuri de astfel de fraude cu cardul bancar, iar cifra totală de dosare penale iniţiate e de peste 500. De asemenea, autorităţile afirmă că având în vedere popularizarea comerţului electronic, sistemele de plăţi, băncile şi organele de forţă întreprind măsuri din ce în ce mai complexe, care ar spori siguranţa plăţilor fără numerar. Printre acestea este şi întărirea măsurilor care ar asigura confidenţialitatea datelor aferente cardurilor bancare deţinute şi utilizării în siguranţă a acestora. O altă măsură este consolidarea capacităţii de prevenire a fraudelor efectuate prin intermediul cardurilor de plată, dar şi ajustarea limitelor calitative şi cantitative stabilite pentru tranzacţiile efectuate prin intermediul cardurilor de plată, sporirea complexităţii procesului de înregistrare a utilizatorilor în cadrul aplicaţiilor mobile şi monitorizarea mai desfăşurată a parametrilor tehnici de accesare sau utilizare a conturilor de plăţi.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

