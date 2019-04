În România TVA-ul ar putea fi coborât până la 5% pentru produsele bio şi tradiţionale

O echipă internaţională de cercetători a găsit dovezi conform cărora denisovanii s-au încrucişat cu oamenii moderni în Asia de Sud-Est mai recent decât s-a crezut anterior. Grupul a oferit o prezentare a simpozionului din acest an al American Association of Physical...

„Vreau să vă solicit (către ministrul Agriculturii – n.r.) să discutaţi şi cu domnul Teodorovici zilele următoare, pentru că noi tot vorbim de standarde duble, calitate dublă pentru produsele care intră în România, să vorbim doar despre produsele agroalimentare, nu putem doar să ne plângem, am de gând să iniţiem o lege în sensul ăsta, dar haideţi să începem să şi stimulăm produsele tradiţionale româneşti. Şi eu, nu ştiu dacă o să ne permită Comisia Europeană să mergem cu TVA zero la produse bio sau produse tradiţionale româneşti, dar sigur putem merge la 5%, ca să putem să stimulăm. (…) Cel puţin până la sfârşitul sesiunii parlamentare trebuie să fie în vigoare, în partea a doua a anului să fie în vigoare asta”, a declarat Liviu Dragnea, vineri, în cadrul vizitei pe care a efectuat-o în judeţul Călăraşi.

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD) din România, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, ca măsură de sprijin pentru fermierii români, elaborarea unei iniţiative, sub forma unei legi sau a unei ordonanţe de urgenţă, privind reducerea TVA la 5% pentru produsele bio şi tradiţionale româneşti şi a anunţat că măsura urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare, scrie Agerpres citat de economica.net.

