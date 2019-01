În Rusia, urmează a fi înregistrate contra plătită toate telefoanele mobile

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Autoritățile bulgare i-au retras cetățenia fondatorului companiei „Skartel” (operează sub marca Yota), Serghei Adoniev, din cauza cazierului său, a scris zilele trecute Reuters, citând un reprezentant al Ministerului bulgar al Justiției.

Fenomene meteo extreme lovesc lumea întreagă. Antalya, una dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru români, a fost lovită de o tornadă. În Italia, două feriboturi s-au ciocnit într-un port in Sardinia, în timp ce în Spania inundaţiile...

