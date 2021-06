În spatele tuturor schemelor din R. Moldova stau oamenii lui Nichiforciuc. Vrea să fie locul 15 pe lista „DodonVor”

Alexandru Slusari susține că până la alegerile parlamentare din 11 iulie curent, Republica Moldova va fi furată în totalitate. Potrivit deputatului, în spatele tuturor schemelor dubioase din țară ar sta Eugeniu Nichiforciuc. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.

„Până pe 11 iulie țara va fi furată până la ultima ață din cauză anarhiei, haosului și lipsa unei conduceri la nivel central. Parlamentul este doar un amestec de miniștri. Ei se întâlnesc o dată în lună și atunci n-au Cvorum. Cineva este în pădure, cineva la furat lemne, iar alții se gândesc doar la scheme. Noi trebuie să fim foarte atenți la cine și unde-și bagă mâinile. Dacă am fi avut acum măcar 15 minute și am enumera și discuta despre schemele care au acum loc la Agenția Servicii Publice, la Agenția Proprietății Publice, despre ce se întâmplă cu carierele, cu Calea Ferată din Moldova și dacă am discuta și despre prețurile la carburanți și contrabanda cu țigarete am observa că în spatele tuturor schemelor stau oamenii lui Eugeniu Nichiforciuc. Sunt obișnuit să spun lucrurilor pe nume, iar din acest motiv mă și judec cu Nichiforciuc. El face totul pentru a deveni deputat în Parlament, lucru căruia i se opune Vladimir Voronin. Din câte cunosc, lui Nichiforciuc i-au promis locul 15 în lista PSRM-PCRM.