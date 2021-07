Temperaturile au scăzut brusc în Brazilia în cursul zilei de joi, iar în unele zone chiar a început a ninge, pe măsură ce o masă de aer polar a avansat spre partea central-sudică a acestei ţări. Brazilia este o putere globală în agricultură, iar plantaţiile de cafea, trestie de zahăr şi portocali sunt în pericol din cauza îngheţului.

Automobilele, străzile şi autostrăzile din sudul ţării au fost acoperite cu un strat de gheaţă, iar locuitorii din aceste zone au profitat de ocazie pentru a face fotografii şi a se juca în zăpadă, reușind chiar și să construiască câţiva oameni de zăpadă.

"Am 62 de ani şi nu am văzut niciodată zăpadă până acum. Să vezi frumuseţea naturii este ceva indescriptibil", a declarat pentru postul TV Globo şoferul de camioane Iodor Goncalves Marques, un rezident din Cambara do Sul, un oraş din statul Rio Grande do Sul, potrivit Reuters.

Peste 40 de oraşe din statul Rio Grande do Sul prezintă condiţii de polei şi cel puţin 33 de municipalităţi au raportat ninsori, a precizat compania de meteorologie Somar Meteorologia.

Vremea neobişnuit de rece din Brazilia a determinat deja o creştere a preţurilor cafelei şi zahărului, iar meteorologii avertizează că vineri va fi cea mai rece zi a anului, potrivit lui Marco Antonio dos Santos, partener şi consultant în meteorologie al companiei Rural Clima.

Potrivit companiei de meteorologie MetSul, vânturile înregistrate în oraşul Sao Francisco de Paula au atins viteze de 80 de kilometri pe oră, un fenomen rar întâlnit în aceste regiuni ale Braziliei.