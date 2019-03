În timp ce puterea și opoziția s-au împotmolit, întrecându-se în șobolăneli postelectorale, „partenerul nostru strategic”, Federația Rusă, își urmează metodic și nestingherit propria agendă politica de subminare și distrugere a așa numitului stat, Republica Moldova.

În toiul campaniei electorale, în timp ce Președintele Dodon umbla după caii morți ai „partenerului strategic” la Moscova, vânându-l pe Putin să-și mai „tragă o poză”, iar Chișinăul, în semn de bunăvoință recunoștea actele de studii și numerele de înmatriculare transnistrene, cumpăra curent de la Kuciurgan, la 22 ianuarie, în Rusia a fost înființată o pseudo-platformă diplomatică, numita „Reprezentanța Transnistriei la Moscova”.

Administratorul Moscovei in teritoriile ocupate, Vladimir Krasnoselsky, a calificat deschiderea la Moscova a reprezentanței Transnistriei, ca o „etapă importantă în consolidarea și dezvoltarea relațiilor dintre Transnistria și Federația Rusă”. Șeful așa numitei reprezentanțe a fost numit un oarecare Leonid Manakov.

Acest eveniment a rămas qusi-neobservat de politicienii moldoveni, fie din cauza febrei electorale, fie datorită oboselii generale de această telenovele tragicomică, pe care moldovenii o numesc eufemistic „soluționarea conflictului transnistrean” și care durează mai bine de un sfert de secol. Nu doar politicienii, dar și presa era mult mai preocupată de fusta Marinei Tauber sau de „clona lui Năstase de la Băcioi” de cât, de cele ce se întâmplau în teritoriile ocupate.

Batistă de „pe țambalul geopolitic” moldovenesc și tancurile rusești



Din păcate, mult ridiculizata batistă de „pe țambalul geopolitic” moldovenesc a devenit o realitate. La Chișinău este o chestie banală, dacă nu chiar jenantă, să pomenești de faptul că Rusia ocupă o parte a teritoriului nostru național, că Rușii au ocupat in 1940 Basarabia, ca au omorât sute de mii de oameni prin înfometare, de faptul că în 1992 Armata regulata rusească a atacat Republica Moldova, sau de faptul că Rusia poartă la ora actuală împotriva noastră un veritabil război hibrid.

Este o chestie de prost gust să pomenești despre faptul că Rusia este dușmanul nostru istoric și strategic, care de fapt din 1992 a transformat Republica Moldova într-un stat invalid.

Baudelaire spunea că „cea mai mare artă a diavolului este să ne convingă că nu există”. Astfel, falșii profeți ai zilelor noastre, travestiți peste noapte în artizani ai națiunii civice moldovenești, au o replică standard la orice încercare de a pune in discuție confruntarea geopolitică pe care Rusia o dă Europei în acest teritoriu – „iarăși discuția asta, din nou despre tancurile rusești”.

Doar un stat invalid li o societate profund bolnavă poate accepta cu atâta ușurința în calitate de valori morale, tot soiul de jigodii și conserve FSB-iste, travestiți peste noapte în artizani ai națiunii civice moldovenești și care de fapt acționează deschis împotriva noastră.

„Arma lui Cehov”



„Arma lui Cehov” este un principiu al dramaturgiei, potrivit căruia: „...dacă în primul capitol se vorbește despre o aramă ce atârnă pe perete, în cel de-al doilea sau de-al treilea capitol, această armă neapărat va împușca. În caz contrar ea nu ar trebui să fie acolo”.

La fel ca și „arma lui Cehov” s-a întâmplat cu a.n. „reprezentanță a Moldovei la Moscova”. La 19 Martie 2019, la Geneva, în cadrul celei de-a 45-a ședință, a Consiliului ONU pentru Drepturilor Omului, a fost prezentat Raportul Grupului Interguvernamental de Lucru privind implementarea eficientă a Declarației de la Durban. În cadrul ședinței plenare a luat cuvântul a luat cuvântul Leonid Manakov, unde a prezentat un discurs profund ofensator în adresa Republicii Moldova





(vezi minutul 1:33:50)

În cadrul acestui discurs, Manakov a acuzat Moldova de încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Transnistria, de faptul că locuitorii din teritoriile ocupate trăiesc in frică și de faptul că Moldova, creează bariere artificiale în dezvoltarea economică regiunii.

FSB sub acoperire la ONU



Această diversiune a fost posibilă, grație infiltrări lui Manakov în sala de ședințe de către o instituție controlata de FSB-ul rusesc, numită „Asociația internațională a compatrioților Ruși” («Международный совет российских соотечественников»), care, în mod inexplicabil activează sub acoperire în cadrul ONU de la Geneva, sub paravanul asocierii cu departamentul relațiilor publice a ONU.

Presa de la Tiraspol a prezentat acest eveniment ca un triumf al diplomației transnistrene, de fapt mințind că discursul a fost rostit in cadrul celeia dea 40 sesiuni Ordinare la ONU în Geneva (Глава приднестровского представительства в Москве выступил в Совете ООН по правам человека), în timp ce intervenția a avut loc doar în cadrul dezbaterii unui raport.