Încă o lovitură pentru puternica industrie auto germană. Ce se întâmplă cu Daimler

Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investighează Daimler sub suspiciunea că peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare.

Un purtător de cuvânt al Daimler, proprietarul Mercedes-Benz, a spus că producătorul auto evaluează faptele şi cooperează în totalitate cu KBA, a relatat duminică publicaţia Bild am Sonntag, potrivit News.ro.

Potrivit Bild am Sonntag, KBA analizează un soft suspect instalat pe automobilele Mercedes-Benz GLK 220 CD fabricate în perioada 2012-2015, după ce testele au arătat că respectă limitele referitoare la emisii numai când este activată o anumită funcţie.

De când grupul Vokswagen a recunoscut în 2015 că a înşelat testele pentru emisii din Statele Unite, scandalul s-a extins şi la alţi producători auto. Daimler a ordonat rechemarea a trei milioane de vehicule pentru reducerea emisiilor motoarelor diesel.

KBA a constatat că funcţia pe care a descoperit-o a fost eliminată în timpul actualizărilor software efectuate de Daimler, potrivit Bild am Sonntag.

Purtătorul de cuvânt al Daimler a declarat că producătorul auto a respectat un acord convenit de KBA şi Ministerul german al Transporturilor, atunci când a actualizat softurile celor trei milioane de vehicule rechemate.

”Acuzaţia că am dorit să ascundem ceva prin rechemarea voluntară în service este incorectă”, a spus purtătorul de cuvânt.

În această lună, autorităţile de reglementare ale Uniunii Europene au acuzat BMW, Daimler şi Volkswagen că s-au coalizat pentru a bloca introducerea tehnologiei de curăţare a emisiilor.