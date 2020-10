Încă un pas pentru scoaterea gazelor din Marea Neagră. Secretar de stat: ”Competiţia abia acum începe. Va câştiga cine va aduce primul gazele la ţărm”

"Pentru că actuala lege offshore a fost votată de acest Parlament şi este foarte greu de crezut că acelaşi Parlament va da legii o altă formă. Dar noi ne pregătim în avans, am avut runde de discuţii, cu partenerii din zona de interes din Marea Neagră aş putea zice chiar că avem un draft convenit cu investitorii din Marea Neagră, cu excepţia redevenţelor, care fac parte din Legea petrolului, dar şi acolo se va discuta. Trebuie să avem în vedere competiţia cu acest new entry, mă refer la Turcia şi nu trebuie să neglijăm interesele Ucrainei, deci competiţia va creşte şi o să vedem zilele următoare că Ucraina va deveni mult mai vocală în a-şi promova interesele în sectorul gazelor extrase din Marea Neagră", a mai afirmat secretarul de stat.

"Competiţia abia acum începe. Va câştiga cine va aduce primul gazele la ţărm, cine va fura startul. Deci este foarte important ca statele să fie prietenoase cu mediul de afaceri, pentru că trebuie să recunoaştem că în câţiva ani va veni o directivă care va înlocui situaţia cărbunelui cu cea a gazelor, pentru că şi gazele sunt tot un combustibil fosil. De aceea trebuie să ne grăbim. Am avut o serie de discuţii cu investitorii din Marea Neagră, cu ONG-urile care reprezintă interesul gazelor naturale din Marea Neagră, chiar am punctat elementele restrictive care se mai găsesc în Legea offshore şi ministerul va pune în faţa Parlamentului, imediat după alegeri, o nouă Lege offshore, astfel încât interesele investitorilor să fie luate în considerare", a continuat Havrileţ.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Marte face cuadratura cu Pluto si exista o provocare majora in mainile tale chiar acum. Ultima data cand s-a intamplat asta a fost in august si se pare ca n-ai luat cea mai corecta decizie. Acum este timpul sa profiti de rezervele de energie, sa-ti infrunti teama si sa-ti schimbi propria...

Lumea 9 Octombrie 2020, ora: 07:20

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai lunga zi din an, iar romanii vor avea prilejul sa doarma cu o ora in plus.