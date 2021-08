Incendiile de vegetaţie din Iacutia a generat un nivel record al emisiilor de CO2

Incendiile de vegetaţie din acest an din regiunea siberiană Iacutia din Rusia au produs deja o cantitate record de emisii de carbon. Cu câteva săptămâni înainte de încheierea sezonului au loc de obicei astfel de focare, conform serviciului european de monitorizare prin satelit a atmosferei Copernicus, informează Reuters.

Ecologiştii le este frică că incendiile alimentate de vreme călduroasă dezgheaţă permafrostul şi turbăriile siberiene, fapt ce eliberează şi mai mult carbon care a fost depozitat mult timp în tundra îngheţată, transmite Agerpres.

Până în prezent, incendiile din acest an au mistuit peste 4,2 milioane de hectare în Iacutia, degajând nori uriaşi de fum, iar săptămâna aceasta a ajuns până la Polul Nord, la mii de kilometri distanţă.

Emisiile de CO2, care au fost generate de încălzirea climatică începând cu luna iunie, totalizează peste 505 megatone de dioxid de carbon echivalent, conform estimărilor Serviciului de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAM). Cantitatea depăşeşte cu mult recordul de anul trecut, de 450 de megatone, înregistrată pe tot parcursul sezonului incendiilor, a declarat Mark Parrington, cercetător în cadrul CAM, conform digi24.ro.



Incendiile naturale fac parte din ciclul forestier din pădurile boreale nordice ale Rusiei, însă oamenii de ştiinţă au rămas uimiţi de amploarea şi intensitatea focarelor izbucnite în ultimii ani.

Aceasta a coincis cu încălzirea extremă din Arctica, unde temperaturile medii cresc de peste trei ori mai repede decât în restul lumii. Oraşele din Iacutia au fost uneori învăluite în fum atât de dens încât razele soarelui au fost blocate.

Luna trecută, Moscova a trimis trupe şi avioane pentru a veni în sprijinul pompierilor.

În această săptămână, fumul degajat din regiunea Iacutia a parcurs peste 3.000 de kilometri, ajungând până la Polul Nord.

„Ceea ce face acest lucru deosebit este faptul că masele de aer cu fum ajung atât de departe în nord. Nu cred că a mai înregistrat cineva aşa ceva înainte”, a declarat Santiago Gassó, specialist în ştiinţe atmosferice la Universitatea americană din „are o dimensiune continentală”.

Thick smoke from Yakutia’s wildfires reached Evenkia (1,156km west of Yakutia), Norilsk in the north of Krasnoyarsk region (1,497km west) and Novy Urengoy (2,060km west) #wildfires2021Russia video shows wildfire extinguishing work in Yakutia, Russia's coldest and largest region pic.twitter.com/vYXwrx2JnV