Începând cu 9 noiembrie, mai multe servicii oferite de ASP se vor ieftini

Începând cu 9 noiembrie 2021,mai multe servicii ale Agenției Servicii Publice (ASP) se vor ieftini. Ieftinirile au fost aprobate în cadrul ședinței de Guvern, la inițiativa Agenției Servicii Publice, în urma unei analize a costurilor și resurselor disponibile.

În lista de servicii pentru care tarifele vor scădea, sunt:

• înregistrarea căsătoriei, de la 260 de lei la zero lei,

• înregistrarea divorțului, de la 300 de lei la 210 lei, • schimbarea numelui sau prenumelui – de la 290 la 230 lei,

• modificarea sau corectarea unui act de stare civilă – de la 140 la 50 de lei,

• declararea pierderii actului de identitate – de la 50 la zero lei,

• identificarea automobilului în cazul primei înmatriculări în Moldova – de la 600 de lei la 400 de lei,

• eliberarea plăcilor de înmatriculare pentru automobile – de la 550 la 480 de lei,

• eliberarea unei plăci de înmatriculare (pentru remorci, transport moto) – de la 350 la 270 de lei,

• înregistrarea unui teren – de la 320 la 240 de lei,

• înregistrarea unui teren cu construcție sau destinație locativă – de la 340 de lei la 280 de lei, ș.a.

Estimarea ASP privind reducerea poverii tarifare de pe umerii cetățenilor este de aproximativ 25 de milioane de lei anual.

Premiera Natalia Gavrilița a menționat în cadrul discuției asupra proiectului: „Așa cum am promis anterior azi aprobăm în ședință de Guvern ieftiniri la o gamă de servicii acordate de Agenția Servicii Publice. Aceste ieftiniri sunt propuse în baza resurselor existente, dar am convingerea că după următoarea achiziție corectă și fără scheme a blanchetelor de pașapoarte vom putea merge mai departe cu ieftinirile, ca cetățenii să nu mai plătească bani în plus pentru tot felul de intermediari.”

Directorul ASP, Mircea Eșanu, a menționat că instituția va veni în curând cu noi vești bune pentru cetățeni, inclusiv la capitolul eliminării multor cerințe birocratice în procesul de accesare a serviciilor și simplificarea accesului la serviciile ASP pentru cetățenii aflați temporar sau permanent peste hotarele țării.