Începe marea târguială din UE: Un summit unde posturile cheie sunt scoase la mezat

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Preşedintele rus Vladimir Putin se va adresa naţiunii într-un discurs televizat în direct joi, la o zi după ce o investigaţie condusă de Olanda a pus sub acuzare patru separatişti pro-Rusia din Ucraina pentru doborârea zborului MH17 în 2014, relatează The Guardian,...

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

Frans Timmermans, în această situație, ar putea fi văzut în funcția de Înalt Reprezentant (ministru de externe), pentru care ar fi foarte competent. Acolo însă ar mai trebui așteptat, pentru că guvernele încă nu au făcut propuneri de Comisari. Pentru asta, trebuie numit mai întâi șeful Comisiei. Guvernele vor să facă asta până pe 2 iulie, data la care Parlamentul se va reuni la Bruxelles în formulă completă și definitivă. Deocamdată guvernele (Consiliul, reunit joi și vineri în summit) au mâinile libere, întrucât Parlamentul nu este încă structurat, jocurile de putere interne nu au fost încă încheiate (Cioloș, de pildă, a devenit șeful Renew Europe, liberalii, al treilea grup din Parlament, dominat de Franța lui Macron, abia miercuri) și nimeni nu poate protesta in numele Parlamentului.

Sub impulsul lui Emmanuel Macron, în special, majoritatea celor 28 de capitale sunt decise să pună capăt acestui sistem. Actualmente, potrivit sistemului de Spitzenkandidaten, principalii pretendenți la funcția de Președinte al Comisiei sunt: din partea PPE, sprijinit de Merkel, ștersul europarlamentar german Manfred Weber, care nu a ocupat niciodată vreo funcție într-un guvern; din partea socialiștilor, comisarul olandez Frans Timmermans; din partea liberalilor, temuta Comisăreasă daneză Margrethe Vestager. Din nou, o suprareprezentare a statelor nordice, despre care am mai vorbit aici.

Principalele lupte în culise nu se duc în general doar între guverne, ci și (sau mai ales) între cele 28 de guverne pe de o parte și Parlamentul European pe de alta. Parlamentul s-a afirmat din ce în ce mai mult ca un autentic for legislativ, întărit de legitimitatea sa democratică (este singurul organism ales la scara continentului) și, chiar dacă nu poate impune legi (majoritatea rezoluțiilor Parlamentului sunt consultative), are puteri largi în câteva domenii cheie: Parlamentul votează (sau poate bloca) bugetul UE; Parlamentul votează (sau refuză) compoziția Comisiei Europene. (Și, la un alt nivel, Parlamentul trebuie obligatoriu să aprobe orice extindere a Uniunii, orice nou membru, însă nu poate impune o extindere.)

La fel, de la Tratatul de la Lisabona încoace (tratat care ar fi trebuit să fie o autentică Constituție a UE, dacă ea nu ar fi fost respinsă de câteva state-cheie), funcția de 3. Președinte al Parlamentului European (până acum italianul Antonio Tajani) a căpătat o foarte mare importanță, pe măsură ce Parlamentul, singurul corp ales, caută să se afirme ca un autentic for legislativ, în permanentă rivalitate cu Comisia.

Tot rang de șef de stat are și 2. Președintele Comisiei Europene, actualmente luxemburghezul Jean-Claude Juncker, aceasta fiind în realitate cea mai puternică poziție din instituțiile europene și cea mai râvnită.

Uniunea Europeană are acum: 1. Președinte al Consiliului (mai întâi fostul premier belgian Herman Van Rompuy, astăzi fostul premier polonez Donald Tusk. Acesta are rang de șef de stat și e însărcinat cu coordonarea între guvernele celor 28 de state membre, Tusk fiind de pildă zilele acestea maestrul de ceremonii al summitului de vară (20 – 21 iunie), summit special pentru că în timpul lui au loc, o dată la cinci ani, marile târguieli în legătură în numirile în cele cinci importante posturi din instituțiile europene.

