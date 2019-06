Indemnizaţia pentru copii de 200 de lei se amână. Deputaţii ACUM-PSRM nu au inclus proiectul pe ordinea de zi a Parlamentului

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Actualitate 18 Iunie 2019, ora: 13:34

Peste 59 de ani, numărul locuitorilor din Rusia va ajunge sub 100 de milioane de persoane, potrivit raportului demografic al ONU, calculat pana in 2100. Astfel, varianta pesimistă a previziunilor experților arata ca în loc de cele 145 de milioane de persoane cate exista in prezent,...