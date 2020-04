Ingerinţa Ungariei în afacerile interne ale României. Cauze, efecte şi întrebări

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Am încercat de-a lungul timpului numeroase reţete de clătite, dar de fiecare dată apărea o problemă: fie nu erau suficient de subţiri, fie aveau prea multe găuri prin care se scurgea compoziţia, fie se lipeau de tigaie sau nu erau destul de elastice. Am decis să mai fac o...

Extrem de favorabile vieţii prin munţii impăduriţi oferind protecţie naturală, peşteri şi materiale de construcţii (piatră, lemn), sare, minereuri de cupru şi fier, vânat, păşuni, depresiuni intramontane adăpostite, propice agriculturii, brăzdate de ape, etc., ţinuturile...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de coronavirus. Și care va fi locul României în acest puzzle post-pandemic. Chiar dacă...

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată, mai jos, câteva dintre ele!

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse.

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne vedem anul viitor”, este mesajul transmis.

Este corect un mecanism financiar prin care orice stat UE sau non UE poate interveni oricând în Romania, fără acordul prealabil al statului român, fără a exista vreun control asupra utilizării banilor potrivit scopului convenit?

Reluând subiectul Trianon ca parte a narativului său politic, Fidesz a început să apeleze inclusiv la promovarea unor simboluri şi imagini ale Ungariei Mari de la cele mai banale mijloace (creioane, ghiozdane, cărţi, suveniruri, etc) până la elemente precum prognoza meteo pe canalele media de stat. Însăşi promovarea preşedenţiei maghiare a Consiliului Uniunii Europene din 2011, s-a realizat având ca simbol un covor al Ungariei Mari, generând numeroase controverse la acea dată la acea dată.

Toate acestea au condus către fundamentarea unei traume colective prin care Trianonul a fost prezentat ca principala problemă a societăţii maghiare, concomitent cu portretizarea lui Viktor Orban sub mitul de erou salvator şi urmaş al lui Miklós Horthy. Acestea, i-au permis premierului maghiar să instaleze o hegemonie politică şi crearea unei ecuaţii politice în care orice contestar al său este considerat ca fiind un trădător al naţiunii maghiare.

Textul, care face referire la formule de organizare administrativ-teritorială care nu există în România, precum Ţinutul Secuiesc sau Partium, mai precizează, printre altele, că prin intermediul planului Kos Karoly ”se are în vedere intensificarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre comunităţile maghiare şi actorii economici din ţara-mamă, o interconectare strânsă a relaţiilor de comerţ dintre actorii economici locali şi cei din Ungaria”.

Sigur, lipsa unei poziţii oficiale a României în perioada noiembrie 2018- noiembrie 2019 poate justifica suspiciunile presei române precum existenţa unei înţelegeri informale între guvernul maghiar şi guvernul PSD aflat sub influenţa lui Liviu Dragnea. De altfel, extrem de puţinii beneficiari etnici români ai acestui program s-au dovedit a fi apropiaţi de fostul lider PSD, aşa cum este cazul şefului PSD Mureş, Vasile Gliga, conform Revistei 22.

Cum se pot traduce declaraţille oficialului român? "Convenit în prealabil” înseamnă că trebuie să fi avut loc o discuţie între Bucureşti şi Budapesta urmată de o inţelegere la nivel guvernamental. „Nediscriminatorie” se referă la inexistenţa unor criterii de selecţie bazate pe elemente etnice, rasa, religie, etc, ci doar pe criterii economice (experienţă, bonitate financiară, dimensiunea economică a activităţii etc.). Mai mult, prin sintagma „deplin aliniată regulilor UE” ambasadorul susţine că activitatea în sine nu incalcă regulile tratatului de bază al UE, nu incalcă regulile ajutorului de minimis, nu generează concurenţă neloială, nu incurajează discriminarea etincă şi respectă limitele teritoriale în privinţa ajutoarelor economice. Toate aceste referiri diplomatice pot fi sintetizate într-un singur cuvant: „transparenta”! Asta însemana că orice persoană interesată poate accesa programul şi poate urmări modul de desfăşurare, fară a mai exista astfel suspiciuni de fraudă.

Un an mai târziu însă, în noiembrie 2019, ambasadorul român la Budapesta, Marius Lazurca devenea primul oficial al ţării noastre care afirma că Bucureştiul nu şi-a dat acordul pentru implementarea planului Kos Karoly, ce poate fi derulat doar cu implicarea directă a părţii române.

”În primă fază vor sprijini investiţiile mari, concentrându-se pe agricultură, industria de prelucrare şi industria alimentară. Se doreşte ca într-o serie de domenii să fie realizate investiţii care să ajute şi activitatea furnizorilor, a micilor producători. Apelul de proiecte va fi publicat înainte de sfârşitul anului. Ulterior, în primăvară va fi publicat un nou apel dedicat proiectelor de valoare mai mică”, anunţa Monika Kozma în noiembrie 2018, pentru presa de la Budapesta, în timp ce, guvernul maghiar susţinea că are acordul omologilor de la Bucureşti pentru implementarea programului Kos Karoly.

În România, planul de dezvoltare economică a Ardealului, cunoscut sub denumirea de Kos Karoly a fost lansat spre finalul anului 2018, având un buget alocat pentru 2019 de aproximativ 77 milioane de euro. Suma reprezintă jumătate din bugetul total alocat de Ungaria pentru întregul bazin carpatic, ceea ce denotă importanţa etnicilor maghiari pentru regimul lui Viktor Orban, în special ca urmare a numărului acestora şi impactului electoral.

