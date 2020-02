Inginerul-sef al SRL Ialoveni-Gaz, retinut in flagrant de ofiterii CNA. Acesta ar fi luat mita de 40 de mii de lei

Inginerul-sef al SRL Ialoveni-Gaz a fost retinut de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie, fiind banuit ca a luat mita de 40 de mii de lei de la un barbat. Totul, pentru a-i micsora amenda pe care individul ar fi trebuit sa o plateasca pentru ca a provocat o scurgere de gaze.



Potrivit ofiterilor CNA, denuntatorul spune ca, in urma unor sapaturi pe care le-a facut in ziua in ianuarie curent, in localitatea Micauti, a fost deteriorata o conducta de gaze.

Cazul a ajuns in atentia responsabililor de la Ialoveni-Gaz.

Desi a inlaturat defectiunea din resurse proprii, denuntatorul a fost chemat de inginerul-sef al intreprinderii si obligat sa achite 116 mii de de lei pentru prejudiciile cauzate, fara insa a-i prezenta un calcul oficial.

Din spusele acestuia, angajatul Ialoveni-Gaz i-ar fi propus o alta solutie - sa achite in casieria intreprinderii 33 de mii de lei pentru daunele provocate si 40 de mii de lei sa-i dea lui, ca recompensa pentru ca i-ar fi scazut suma amenzii.

Pe acest caz a fost pornita o urmarire penala. In urma transmiterii sumei de 40 de mii de lei, inginerul-sef a fost prins in flagrant si retinut pentru 72 de ore.

Daca va fi gasit vinovat, el risca o amenda pana la 217 500 de lei sau inchisoare pana la 7 ani, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.