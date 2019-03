Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

​Tesla Motors a anunțat că versiunea cea mai ieftină a Model 3, cea de 35.000 de dolari, este disponibilă pentru a fi comandată. Modelul are o autonomie de 350 km, iar la 37.000 de dolari poate fi comandată varianta cu autonomie de 420 km. Elon Musk a promis acum doi ani lansarea acestei...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În ultimele zile orașul Orhei a înflorit la propriu. Deja al patrulea an primăria plantează flori în parcuri și pe gazonul de pe marginea principalelor străzi ale orașului. Și cu fiecare an, orașul devine tot mai verde, mai înfloritor și mai plăcut pentru...

Pentru cei care știu puține lucruri despre Simone Weil, las aici câteva date biografice preluate de pe site-ul Polirom: „Filozoafă, umanistă, scriitoare şi militantă sindicală, Simone Weil (1909-1943) a fost o personalitate complexă. Profesoară de filozofie, a lucrat ca muncitoare la Renault (1934-1935), a intrat în Brigăzile Internaţionale în 1936, iar în timpul războiului şi-a părăsit ţara aflată sub ocupaţie germană, angajându-se după o scurtă şedere în Statele Unite, în rezistenţa franceză, condusă de Charles de Gaulle de la Londra (...). „Înrădăcinarea” a fost scrisă la Londra în intervalul ianuarie-aprilie 1943, pe când Simone Weil activa pentru La France Libre, iar generalul de Gaulle dorea o nouă Declaraţie a drepturilor omului, care să dinamizeze lupta împotriva naziştilor şi să ajute la reorganizarea Franţei după ieşirea victorioasă din război. Neterminat, volumul a fost publicat post-mortem de Albert Camus în 1949, la Editura Gallimard, în colecţia Espoir pe care o coordona.”

„Înrădăcinarea” e cu mult mai mult decât o carte despre drepturile omului. E una despre umanitate, despre ființa (profundă - dacă îmi permiteți - a) omului, o carte atât de complexă încât nici nu îmi dau seama cum ar trebui să o prezint. Însă în textul de față nu mi-am propus o analiză a ei (ar fi nevoie de mult mai mult spațiu și de cu totul alt tip de discurs), ci îmi doresc să vă fac o insistentă recomandare de lectură. În ceea ce mă privește, am fost uimită de profunzimea cu care Simone Weil a înțeles relația dintre om și Dumnezeu, legăturile pe care omul le are cu natura, cu mediul în care se dezvoltă, cu societatea. Simone Weil a fost atât de preocupată de situația omului, încât l-a descoperit pe Dumnezeu, nu (neapărat) prin studierea teologiei, ci prin revelație.

