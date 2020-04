Insectele ar putea fi aprobate pentru consumul uman de către Uniunea Europeană

Decizia agenției europene EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) din perioada următoare ar putea aduce lăcustele, greierii și viermii în farfuriile europenilor, scrie The Guardian.



În următoarele săptămâni, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) - o agenție a Uniunii Europene care oferă oferă consiliere științifică independentă cu privire la riscurile alimentare, ar putea stabili că anumite tipuri de insecte pot fi consumate de către oameni.

Acestă decizie este foarte așteptată de către companiile din industrie, pentru că probabil va duce la autorizarea comercializării acestor produse drept "alimente noi" până în toamnă, deschizând noi oportunități pentru producția și vânzarea de alimente pe bază de insecte pentru prima dată în Europa.

Loading...

"Au șanse mari să primească undă verde în următoarele săptămâni", spune Christophe Derrien, secretar general al organizației International Platform of Insects for Food and Feed. "Considerăm că aceste autorizații vor fi extrem de importante pentru acest sector și le așteptăm cu nerăbdare. Nu se grăbesc, cer multe informații, ceea ce este bine. Însă credem că odată ce primul "aliment nou" primește undă verde de la EFSA va urma un efect de bulgăre de zăpadă".

Principalele companii din domeniul insectelor comestibile consideră că potențialul alimentelor pe bază de insecte a fost neexploatat din lipsa unei aprobări la nivelul întregii Uniuni Europene.

Marea Britanie, Olanda, Belgia, Danemarca și Finlanda au folosit o abordare mai relaxată asupra unei legi europane din 1997 care prevede ca mâncarea neutilizată până în acel an să primească autorizație de aliment nou. Autoritățile naționale au decis că legea UE nu se aplică la animale folosite pentru hrană. Drept urmare, o selecție se produse pe bază de insecte pot fi găsite în supermarketurile britanice, olandeze, belgiane și finlandeze. Aproximativ 500 de tone de alimente pe bază de insecte destinate consumului uman se produc anual. Astfel de produse sunt interzise în Franța, Italia și Spania, printre alte țări.

O lege europeană emisă în 2018 spune că produsele alimentare pe bază de insecte trebuie să dețină autorizație de aliment nou și a fost stabilită o perioadă de tranziție pentru a permite companiilor care produc deja astfel de alimente să opereze până primesc o decizie privind siguranța produselor lor și aprobare de la instituțiile UE.

Potrivit lui Cristophe Derrien, companii precum Protifarm (Olanda), Micronutris (Franța), Essento (Elveția) și Entogourmet (Spania) se pregătesc să-și extindă capacitatea de producție. "Mulți dintre membri noștri construiesc fabrici mai mari pentru că vor să producă la nivel ridicat. Ne așteptăm va următorii ani să fie foarte interesanți și evident că autorizațiile de alimente noi vor avea o contribuție".

"Aceste alimente variază de la insecte întregi ca aperitiv sau gustări la insecte procesate în batoane sau pastă sau chiar burgeri făcuți din insecte. Credem că folosirea insectelor pentru hrană este o soluție la una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm pe această planetă. În contextul unor resurse limitate, producția de insecte nu este foarte costisitoare și oferă posibilitatea de a produce proteine de înaltă calitate. Este o soluție foarte promițătoare", spune Derrien.