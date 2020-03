Actualitate 5 Martie 2020, ora 08:14 Institutul Pro-Vest continuă seria de evenimente publice din cadrul Programului „Moldova în Dialog”. Ce putem face pentru a evita un dezastru ecologic pe Nistru? Marime Font



Se spune, pe bună dreptate, că vecinii (când e vorba de un stat, nu de vecini ca indivizi) nu ți-i poți alege, la fel ca și părinții. Dar când vecinii încearcă să-și rezolve problemele (energetice, să zicem) neținând seama de interesele și de sănătatea ta, chestiunea chiar devine o problemă.

Guvernul Ucrainei a înscris, în anul 2016, în Strategia sa de dezvoltare a sectorului energetic, construcția unui complex constituit din șase hidrocentrale amplasate pe cursul superior al Nistrului. Conform estimărilor prezentate de o serie de experți și activiști ecologiști din Republica Moldova și din Ucraina, realizarea acestui proiect ar conduce la o serie de consecințe dezastruoase, cu un impact negativ de proporții asupra regimului hidrologic al fluviului, securității asigurării populației din bazinul Nistrului cu apă potabilă, biodiversității ecosistemului etc. În urma unei vaste campanii de conștientizare a acestor pericole - realizată de societatea civilă ecologistă din Republica Moldova și susținută parțial de autoritățile țării noastre - guvernul Ucrainei a decis suspendarea proiectului de construcție a Complexului hidroenergetic nistrean. Actualmente, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, în Republica Moldova și în Ucraina sunt în desfășurare două proiecte de anvergură privind realizarea a câte unui studiu de evaluare a impactului ecologic și social al Complexului.

Institutul Pro-Vest continuă seria de evenimente publice din cadrul Programului „Moldova în Dialog” cu o Dezbatere consacrată unui subiect de interes public, din domeniul protecției mediului înconjurător. Loading...

Experții invitați în cadrul Dezbaterii publice vor pune în discuție diverse aspecte legate de realizarea studiilor de impact, precum și de perspectivele unei posibile redemarări a proiectului de construcție a Complexului, de către partea ucraineană.

La Dezbaterea publică vor participa Alecu Reniță, președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova; Iuliana Cantaragiu, director Adjunct al Centrului Național de Mediu, ex-secretar de Stat pe domeniul protecției mediului și resurselor naturale la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (2019); Lilia Curchi, director Executiv al Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic; Victor Parlicov, expert în energetică, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „IDIS-Viitorul”. Evenimentul va fi moderat de Dorin Dușciac, ex-viceministru, Ministerul Mediului (2014 - 2015). Dezbaterea publică va avea loc pe 6 martie curent, începând cu ora 17:30, în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, situat la adresa: str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, Chișinău.

