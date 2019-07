Inteligenţa artificială ar putea fi folosită pentru a crea muzică

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Din fericire, viitorul noastru, al artiştilor şi al muzicii încă nu este decis, existând şanse mari ca industria muzicală să integreze aceste programe fără a elimina „componenta” umană. În plus, Khosla face referire la acea muzică pe care indivizii o vor putea asculta singuri, în intimitatea propie. El nu a luat în calcul că există modalităţi de consum al muzicii pe scară largă, de către grupuri extinse de oameni. În aceste condiţii, festivalurile de muzică, prin natura lor, se vor putea dovedi unul dintre acele locuri în care muzica creată de oameni va prospera.

Dacă Vinod Khosla are dreptate, atunci o să fim într-o situaţie în care vieţile noastre vor avea propria coloană sonoră. Din păcate, această evoluţie tehnologică nu va fi în avantajul muzicienilor din prezent şi din viitor. Sistemele de inteligenţă artificială putând să preia mare parte din această piaţă, conform lui Khosla.

