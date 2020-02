Actualitate 3 Februarie 2020, ora 07:14 Inter Milano fără înfrângere de 15 meciuri în Serie A: scor 2-0 cu Udinese Marime Font

Formaţia Internazionale Milano a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Udinese, într-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Italiei. Pentru Inter a fost al 15-lea joc consecutiv fără înfrângere în Serie A: nouă victorii, şase remize. Golurile au fost marcate de Romelu Lukaku, în minutele 64 şi 71 (penalti). Loading...

Lider în clasament este Juventus Torino, cu 54 de puncte, urmată de Inter – 51 de puncte şi de Lazio Roma – 49 de puncte. https://www.news.ro

