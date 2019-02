INTERVIU /// Veaceslav Nedelea: „Drumul nostru în Europa trece prin România”

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Primele imagini din cel de-al optulea sezon al serialului ″Game Of Thrones″⁣ au fost dezvăluite de HBO în timp ce fanii sagăi fantastice epice aşteaptă cu nerăbdare lansarea ultimei serii, relatează joi Press Association, conform Agerpres.

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a respins propunerea unor deputați din Bundestag care cred că se poate ajunge la un ”compromis” cu Rusia in problema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dacă Moscova își va reloca rachetele spre est, astfel...

Acrești ciorba cu zeamă de varză? Foarte bine faci. Nu strică nici să bei câte un pahar cu zeamă de varză pe zi. Aceasta are un conținut ridicat în minerale – mai ales calciu și zinc. De aceea, este produsul perfect pentru această perioadă din an.

Un tânăr de 24 de ani a murit în Texas, SUA, săptămâna trecută, după ce ţigara electronică i-a explodat în faţă. Explozia i-a secţionat artera carotidă. Bărbatul a fost găsit de bunica sa într-o baltă de sânge, transmite The New York Post.

- Acum, cât de posibilă este Unirea și în ce condiții? - Eu cred că la momentul respectiv, aceasta nu este posibilă, dar nici nu este exclusă. Vom crește performanță economică aici, vom beneficia de expertiza românilor în procedura lor de aderare, iar la o eventuală aderare a R. Moldova la UE ne vom regăsi. - Cum credeți că se explică disensiunile tot mai evidente, care se observă în ultimul timp printre unioniști? - În opinia mea, curentul unionist nu este unul predominant pe eșichierul politic. Totuși, acesta are dreptul să existe și să-și promoveze ideea. Unele formațiuni politice au introdus în statut Unirea cu România, dar noi suntem pentru făurirea, construirea și racordarea R. Moldova la valorile europene. Însă, drumul nostru în Europa trece oricum prin România, chiar dacă am vrea noi să facem altfel.

- La propunerea PD s-a organizat și referendumul consultativ la una dintre întrebări va fi dacă cetățenii sunt de acord cu reducerea numărului de deputați de la 101 la 61. Cum vor fi împărțite locurile în următorul legislativ dacă referendumul va fi validat, iar numai pe circumscripțiile uninominale vor fi aleși 61 de deputați? Cine și în ce temei va reduce numărul acestora? - Pe lângă optimizarea componenței Parlamentului, fracțiunea PDM solicită ca, în cadrul acestui plebiscit, alegătorii să se pronunțe asupra posibilității cetățenilor de a retrage prin proceduri legislative mandatul unui deputat, care i-a dezamăgit sau care nu și-a îndeplinit obligațiunile de serviciu. Din păcate, în prezent, cetățenii au foarte puțină încredere în Parlament ca instituție, iar noi ne axăm pe compartimentul eficiență. Astfel, încă la Congresul din 2016, PDM a anunțat că va trece la eficientizarea Guvernului și a Parlamentului. Prin urmare, dacă opinia populară va fi favorabilă, vom elabora proiectul respectiv de lege, vom solicita opinia experților în drept constituțional, dar și a Comisiei de la Veneția, după care, dacă o să avem majoritate parlamentară o să modificăm Constituția. În caz contrar, vom fi nevoiți să revenim cu un nou plebiscit, prin care să solicităm poporului modificarea prevederii constituționale, în raport cu componența Parlamentului R. Moldova. „Nu doresc lichidarea R. Moldova, deoarece doresc să candidez în Parlament” - Dvs. doriți ca R. Moldova să se unească cu România? - Doresc, dar într-un termen rezonabil. Eu nu doresc lichidarea R. Moldova ca entitate statală, deoarece vreau să candidez în Parlament. Ar fi culmea dacă aș dori ca R. Moldova să dispară. În aspectul simbolic fac o destăinuire, am asimilat interimatul funcției de primar în orașul Durlești și, când colegii de acolo mi-au propus să semnez o declarație simbolică de reunire cu România, am făcut-o din toată inima.

- Capacitatea noastră de organizare și mobilizare ne-a permis ca, timp de 24 de ore, să colectăm circa 700 de semnături date în favoarea înaintării candidaturii mele. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că am o echipă de circa 1000 de colegi, membri de partid.

- Vlad Plahotniuc a declarat că PDM ar putea înregistra în acest an un rezultat record. Fiind și dvs. un membru al acestui partid, pe ce credeți că se bazează afirmațiile liderului formațiunii? - Aceste declarații se bazează pe capacitatea organizatorică a colegilor noștri, pe evaluarea experienței noastre pe parcursul anilor, atât ca manager, cât și ca persoane care au ocupat diferite funcții în Guvern și în Parlament, dar și pe capacitatea noastră de muncă. Noi nu facem promisiuni. Noi avem realizări, pe care le comunicăm potențialilor alegători și în general facem angajamente electorale. Așa că lumea cunoaște capacitatea noastră de muncă și de realizare a celor promise.

- Pe circumscripția nr. 27 Chișinău îi aveți ca principali concurenți pe Vladimir Bolea de la ACUM și pe Radu Mudreac de la PSRM. De ce ați ales anume această circumscripție? - Nu eu am ales circumscripția. Conduc Organizația Teritorială a PDM din 2009. Cunosc fiecare stradă, fiecare cartier din sectorul respectiv. Aici am făcut și facultatea, aici muncesc, aici îmi desfășor activitatea politică. Pe când oponenții, despre care ați pomenit, au fost înaintați de formațiunile politice sau blocurile care i-au înaintat.

- De ce doriți să deveniți deputat și în noul Legislativ? - Vreau să acced în următorul Parlament pentru că am capacitatea, studiile, experiența necesară, dar și sprijinul oamenilor, mai ales a celor din circumscripția uninominală nr. 27. Sunt candidatul Partidului Democrat, iar colegii, susținătorii din circumscripție și oamenii din sectorul Buiucani mă recomandă.

Veaceslav Nedelea s-a născut pe data de 23 aprilie 1964 în satul Borosenii Noi, raionul Râșcani. El este istoric de meserie, dar are și diplomă de jurist. În primăvara anului 2018, Nedelea a ajuns deputat pe lista Partidului Democrat din Moldova (PDM) în urma demisiei lui Nicolai Dudoglo. De asemenea, democratul este președintele Organizației Teritoriale Buiucani a PDM și membru al Consiliului Național Politic al aceluiași partid. Iar la alegerile parlamentare din 24 februarie, Veaceslav Nedelea va candida din partea PDM, pe circumscripția uninominală nr. 27 din Chișinău. În această săptămână, TIMPUL l-a provocat la o discuție sinceră despre realitățile politice.

