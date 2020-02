Interviu cu Violeta Agrici, ambasadoarea Republicii Moldova în Regatul Spaniei

În contextul împlinirii a 28 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova la Madrid Violeta Agrici a oferit un interviu, în exclusivitate, jurnalistului de la Radio Moldova, Anatol Caciuc.





Doamnă ambasador, prin ce evenimente s-a remarcat cel de al 28- lea an de cooperare dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei?



Este o dată importantă pentru relaţiile bilaterale moldo-spaniole, dar este, de asemenea, o dată importantă pentru Republica Moldova, deoarece în primii ani odată cu stabilirea şirului de parteneriate diplomatice ţara noastră şi-a început călătoria pe arena internaţională ca jucător independent.

De atunci, Spania a fost şi este partenerul şi susţinătorul nostru. În cadrul mai multor platforme internaţionale importante şi în special în obiectivul pentru integrarea europeană. În aceşti ani, ţara şi naţiunea noastră au simţit sprijinul poporului spaniol. Relaţiile noastre bilaterale au fost întotdeauna pozitive şi fructuoase cu o dinamică în creştere atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Pentru că cel de-al 28 an de la stabilirea relaţiilor diplomatice moldo-spaniole a fost unul plin de procese electorale şi schimbări a echipelor guvernamentale, probabil nu toate acţiunile care le planificasem la început şi-au găsit finalitatea în parametrii temporali ai acestui an. Totuşi, cred eu că cel mai remarcat moment, foarte important pentru agenda bilaterală, pentru compatrioţii noştri rezidenţi în Regatul Spaniei în special, a fost deblocarea procesului de negocieri pe Acordul în domeniul protecţiei sociale. În noiembrie la Madrid delegaţia de negociatori din Republica Moldova a participat la prima rundă de negocieri. Suntem în aşteptarea unei alte runde de discuţii pe textul acestui tratat şi sperăm că aceasta se va desfăşura în curând.

Loading...

Totodată, anul a fost marcat de intensificarea mai multor contacte instituţionale, au fost operate vizite ale factorilor de decizie din Republica Moldova la Madrid, una dintre care spre exemplu, ce merită a fi remarcată se referă la un domeniu vital pentru statul nostru - domeniul agriculturii. Spania este un stat de referinţă la nivel european în acest domeniu. Astfel, vizita ministrului agriculturii moldav la Madriddin decembrie, sau cea a antreprenorilor, producători de fructe din ţara noastră, care au participat la cea mai mare expoziţie specializată Fruct Attraction în octombrie 2019, s-au încununat cu înţelegeri concrete, prin care colaborarea moldo-spaniolă în acest domeniu se va extinde. Evident, acest fapt urmează a aduce rezultate marcante şi benefice în special Republicii Moldova.

Pe lângă contacte instituţionale la diferit nivel instituţional (central, regional şi local) colaborări specializate, trebuie să remarc cu multă satisfacţie faptul că, în anul 28 al relaţiilor bilaterale am înregistrat o extindere a prezenţei ţării noastre pe teritoriul Spaniol. Astfel, am muncit mult pentru a pregăti instituirea Consulatului de carieră a Republicii Moldova de la Barcelona, care îşi va deschide uşile în curând, dar am şi numit un Consul Onorific şi inaugurat oficial un Consulat Onorific la Republicii Moldova în oraşul Logrono, partea nordică a ţării, care este pe deplin funcţional. Aceste două instituţii sunt resurse inestimabile pentru prezenţa diplomatică moldavă pe teritoriul spaniol.

Recent la Madrid a avut loc un important eveniment de promovare a turismului, unul de calibru international. Ce oportunităţi are Republica Moldova pe acest segment?



Spania devine un hub global al industriei turismului, nu numai din motivul că Madridul găzduieşte sediului central al OMT, sau pentru că industria turistică spaniolă este cotată foarte înalt, Spania fiind unul dintre primele state la nivel mondial cu cei mai mulţi turişti. FITUR este astăzi etichetat ca Davos-ul în domeniul turistic. FITUR este o platformă privilegiată pentru industria turistică globală şi un instrument de afaceri pentru a favoriza şi promova înţelegerile şi contactele de afaceri. Dar este şi acel loc pe care orice iubitor de călătorii ar trebui să îl viziteze pentru inspiraţie: aici este posibil să găseşti destinaţia perfectă şi planul de călătorii ideal. Anul acesta, FITUR a celebrat ce-a de 40-a ediţie, iar anual prestigiul acestei expoziţii creşte. Să vă ofer nişte cifre: Nivelul de participare a crescut cu 5, 16% comparativ cu anul trecut, platforma a recepţionat 255 mii de vizitatori, aproape 150.001 de participaţi, 11040 companii din 165 ţări şi regiuni. Nivelul internaţional de participare a constituit 65 procente, (instituţiilor şi companiilor spaniole revenindu-i cele 35 de procente).

În contextul în care, turismul este un sector generator de bunăstare, iar Republica Moldova a conştientizat importanţa acestui sector ca sursă indispensabilă pentru creşterea economiei naţionale, prezenţa ţării noastre la aceste eveniment o consider imperioasă, dacă nu OBLIGATORIE. (o spun cu litere mari!!!). Sper sincer că, cel puţin anul viitor, autorităţile de la Chişinău vor depune eforturi spre a nu omite această oportunitate rară de prezentare, practic în faţa întregii lumi, a Republicii Moldova, şi ţara noastră va fi văzută de cele 165 de state şi regiuni participante la FITUR.

Experienţa Spaniei în domeniul turismului sub ce aspecte ar fi valabilă pentru ţara noastră?



Dar, în excelentele practici ale industriei turistice spaniole nu se înscrie doar FITUR-ul, experienţa spaniolilor în cele mai diverse sectoare turistice, care face din Spania cel mai competitiv stat din lume în domeniul industriei turismice, cred eu, are o valoare inestimabilă pentru orice alt stat care este în proces de consolidare a acestui sector, cum ar fi cazul Republicii Moldova. De aceea, în comun cu Secretariatul de Stat pentru Turism de la Madrid am lucrat la pregătirea unui Memorandum de colaborare în acest sector, care sperăm în curând va fi semnat şi se va pune în aplicare pentru a aduce beneficii reciproce...

Ei şi dacă tot vorbim despre turism şi activitatea misiunii pe această axă, cunoaşteţi că, Ambasada este şi Reprezentanţă Permanentă a Republicii Moldova pe lângă OMT, de aceea aş vrea să remarc unele succese obţinute şi pe această dimensiune. Urmare eforturilor depuse, în acest an, am reuşit să intensificăm vocea statului nostru şi în cadrul OMT. În iunie, după o luptă acerbă între membrii europeni ai OMT, ţara noastră a fost aleasă în premieră Vicepreşedinte a Comisiei Europa şi membru în două Comitete de lucru ale organizaţiei. Este un avantaj, dar şi o mare responsabilitate, care pe de o parte ne permite să participăm şi să ne spunem cuvântul la politicile organizaţiei, dar şi să ne promovăm ţara, să aducem mai mulţi turişti şi investitori. La fel, în acest an, împreună cu OMT (susţinut financiar de către Guvernul Estoniei) s-a reuşit demararea şi implementarea unui proiect destinat implicării femeilor rurale în dezvoltarea regională a turismului din ţara noastră, ce va putea fi extins pe o perioadă de până şa trei ani. Cu siguranţă acest proiect, primul de altfel implementat de OMT în Republica Moldova, va aduce un impact pozitiv femeilor şi comunităţilor unde acestea locuiesc, nu doar turismului moldovenesc.

Ca să scurtez, avem planuri foarte interesante pentru lunile următoare şi vreau să cred că atât cooperarea cu autorităţile publice spaniole, cât şi între întreprinderile spaniole şi moldoveneşti, la fel cum activităţile desfăşurate în cadrul şi cu ajutorul OMT vor da roade şi rezultate tangibile de care să se bucure societatea moldovenească.

În anul 2018 Republica Moldova a găzduit cel mai important eveniment de promovare a turismului vitivinicol. Acest congres mondial ce impact a avut asupra exporturilor de vinuri moldoveneşti pe piaţa spaniolă şi în general a turismului?



Cea de-a 3-a Conferinţă mondială în domeniul turismului, care a fost organizată de către OMT în Republica Moldova, în septembrie 2018 a fost într-adevăr un eveniment foarte important şi a avut un format global. Prin alegerea ţării noastre ca gazdă a acestui eveniment de către agenţia ONU specializată în domeniul turistic, Republica Moldova a fost recunoscută destinaţie importantă la nivel mondial în domeniul turismului vinicol.

Astfel, conexiunile OMT cu Spania, implicarea activă a Ambasadei de la Madrid, organizarea mai multor evenimente de promovare atât a acestui eveniment, cât şi a produsului vinicol, a avut un impact publicitar deloc de neglijat aici în Regatul Spaniei. După cum ştiţi, Spania este ea însăşi una dintre cele mai mari ţări producătoare de vin şi, evident, segmentul major al pieţei sale este ocupat de vinurile locale. Cu toate acestea, consumatorul spaniol apreciază diversitatea şi mai ales vinul bun. Pe baza acestui concept desfăşurăm în permanenţă activităţi special concepute pentru a promova selecţia de vinuri de calitate în rândul consumatorilor spanioli. Avem deja rezultate concrete şi există numeroase magazine, care au stabilit contacte cu producătorii noştri. Recent, marile lanţuri de supermarketuri de aici au devenit interesate şi, în acest moment, suntem în proces de discuţii pe marginea produselor moldoveneşti, inclusiv vinurilor, care ar putea fi importate din Republica Moldova pe piaţa spaniolă.

După cum ştiţi, Spania joacă, de asemenea, un rol de punte spre statele latino-americane sau Magreb şi sunt încântată să remarc faptul că, urmare Conferinţei din 2018, mai multe ţări din America Latină au luat legătura cu noi pentru a lansa discuţii în vederea stabilirii contactelor între operatorii de afaceri relevanţi. Cele mai recente exemple sunt Paraguay şi Ecuador şi sunt convinsă că aceste contacte vor avea foarte curând rezultate concrete.

Cooperare a directă dintre regiuni este considerată a fi mai eficientă decât cea centralizată. Putem vorbi despre o asemenea modalitate de cooperare în contextul Spaniei şi Republicii Moldova?



Într-adevăr, principala lecţie învăţată în ultimii ani şi, de asemenea, un lucru care a fost sugerat de Camera de Comerţ a Spaniei este că, tot mai mult accentul ar trebui să fie îndreptat spre camerele de comerţ locale, ale comunităţilor autonome, căci sunt foarte multe întreprinderi care nu sunt neapărat localizate în Madrid.

Aceasta a fost abordarea Ambasadei noastre în cursul anului trecut şi acum vedem clar că, fără a aduce informaţii despre Moldova în regiunile spaniole relevante, nu ar putea fi obţinute rezultate preconizate doar prin activitatea la nivel central, indiferent de intensitatea acestor activităţi. Spania este o ţară cu o populaţie mare, foarte diversă, cu un nivel înalt de descentralizare, cu comunităţi diferite ca potenţial economic, unele regiuni sunt de câteva ori mai mari decât Republica Moldova şi ca întindere şi după numărul de populaţie. Întreprinderile mari, platformele de producere sunt în cele mai dese cazuri stabilite în regiuni. De aceea, vizitele în regiuni şi întrevederile cu autorităţile locale, camerele de comerţ ale Comunităţilor, mediul de afaceri local şi vizitele la aceste unităţi de producţie, în cadrul cărora se discută pe loc cu factorii de decizie despre potenţialul Republicii Moldova, fac parte din acţiunile prioritare ale diplomaţiei economice întreprinse de misiune.

Aveţi multe întâlniri cu conaţionalii nostril. Pe ce teme se axează discuţiile cu moldoveneii aflaţi pe teritoriul Regatului Spaniei?



Pe cele mai diverse. De la probleme, la idei pe care aceştia ar vrea să le implementeze. Altminteri, anul acesta la nivel centralizat s-a stabilit un mecanism de întrevederi/audienţe ale şefului misiunii cu cetăţenii Republicii Moldova. Acest fapt îmi permite în mod organizat să pregătesc o reuniune cu un cetăţean venit în audienţă pentru a trata un subiect propriu specific.

Dar participările colective la diferite evenimente care celebrează sărbători naţionale sau locale rămân bineînţeles pe agendă.



Ţin cu deosebită satisfacţie să remarc evenimentul din octombrie 2019, care s-a desfăşurat în oraşul l'Alfas del Pi din Provincia Alicante, destinat celebrării Zilei Internaţionale sau a Naţionalităţilor. La acet eveniment, am mers cu practic întreaga echipă a Ambasadei la invitaţia unei doamne deosebite, dna Silvia Caciuc şi a unui grup de cetăţeni ai Republicii Moldova, în colaborare cu autorităţilor locale ale oraşului. (Ziua Naţionalităţilor este o iniţiativă pioneră dedicată sărbătoririi multiculturalismului şi diveristăţii etniilor oraşului, ce constituie 52% din locuitorii acesteia.)

La eveniment au participat peste 60 de naţionalităţi, prezentându-şi cultura, tradiţiile şi obiceiurile, dar şi oferind posibilitatea publicului larg de a se delecta cu bucate din gastronomia proprie. Standul Republicii Moldova, creat cu aportul şi ghidajul remarcabil al dnei Silviei Caciuc, stabilită de mai mulţi ani în regiune, a fost foarte apreciat de autorităţi, de locuitorii oraşului şi de vizitatori, fiind de nelipsit vinul şi bucatele moldoveneşti, toate asezonate excelent cu muzica şi dansurile tradiţionale moldoveneşti.

Cu această ocazie, am purtat discuţii şi cu Primarul de l'Alfas del Pi, deputaţii provinciali şi consilierii orăşăneşti prezenţi la sărbătoare. Am constatat excelenta şi de succes integrare a cetăţenilor noştri în oraş şi regiune! Autorităţile alfasine au apreciat aportul valoros al fiecărui cetăţean moldovean adus comunităţii în care au ales să se stabilească cu traiul, ceea ce reprezintă şi o remarcabilă contribuţie la dezvoltarea şi perpetuarea celor mai bune relaţii dintre Republica Moldova şi Spania. De aceea, Ambasada cu mare drag este alături de concetăţenii noştri la evenimente similare.



http://trm.md