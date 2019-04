Intrarea Domnului în Ierusalim

Lui pentru noi. Să ne rugăm, să postim, să participăm la slujbele bisericii nu e destul, chiar dacă e necesar. Apostolul Pavel spune că trebuie să murim cu Hristos ca să putem învia cu El. Dar nu. Noi rămânem cu slăbiciunile noastre, iar în marea săptămână a patimilor și a răstignirii, în loc să ne plângem neputința, Îl plângem tot pe Hristos. Deși El ne-a spus că viața Lui nimeni nu o ia de la El. Putere are să o dea și putere are să o ia înapoi (Ioan 10; 17-18).

Actualitate 23 Aprilie 2019

