Intrigi şi crime înfiorătoare la Kremlin. Cum s-au trădat şi măcelărit între ei apostolii comunismului bolşevic

Printre cei care susţin că Lenin a fost otrăvit la ordinele lui Stalin se numără şi istoricul rus Lev Lurie, scrie The New York Times. Invitat la conferinţa de la Universitatea Maryland, Lurie a susţinut că Stalin şi-ar fi otrăvit fostul protector, pe Lenin. Asta pentru că, mai spune medicul rus, Lenin ar fi fost apropiat de Troţki, care între timp devenise un pericol pentru Stalin.

Actualitate 17 Noiembrie 2019, ora: 11:28

