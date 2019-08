Problema e că preşedintele în funcţie nu-şi doreşte o competiţie în turul doi cu reprezentantul USR-PLUS. Fapt pentru care va folosi toate pârghiile – şi are! – pentru a o scoate pe doamna Dăncilă la înaintare în turul doi - un candidat gata-bătut, în faţa căruia va cîştiga cum îi place: confortabil.

De altfel, uşa Berlinului i s-a închis şi nu de alaltăieri candidatului Iohannis, deschizându-se pentru candidatul Barna (via Moscova, prin eminenţa cenuşie a USR-PLUS, Florian Coldea). Cei doi candidaţi la preşedinţia României, care se definesc de dreapta, s-au şi aşezat în blocstarturi: Iohannis cu şapca dăruită de Trump şi Barna sub culorile Uniunii Europene.

În treacăt fie spus, identificarea China ca pericol de Securitate, care apare şi în Declaraţia Comună – justificată de războiul comercial în desfăşurare, în cazul lui Trump - nu are nici o justificare geostrategică în cazul României.

La schimb, Klaus Iohannis a dat bucuros o leapşă Germaniei cu Memorandumul SUA-România pe tema tehnologiei 5G, doamnei Merkel, personal, o susţinătoare înverşunată a companiei Huawei, în ideea că, decât s-o asculte americanii, mai bine speră să n-o asculte chinezii.

