Ion Mărgineanu: „Am mers 520 de kilometri pe jos până la Alba Iulia, dacă ar fi să se realizeze Unirea, mai merg o dată“

Un fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Ion Mărgineanu, a ajuns vineri, 30 noiembrie, la Alba Iulia după ce a parcurs pe jos o distanţă de 520 de kilometri în 30 de zile. Bărbatul de 75 de ani a făcut acest efort pentru a sensibiliza cele două naţiuni ca, în viitorul apropiat, să devină una singură.

”Am plecat pe data de 1 noiembrie şi azi am venit aici unde mi-am pus în gând. Am învăţat foarte multe. Cât o facultate la o instituţie de învăţământ. Am avut mii de întâlniri cu mii de oameni şi mulţumesc tuturor românilor pentru primire, S-au comportat extraordinar de frumos. Dacă ar fi să se realizeze mâine Unirea mai fac 500 de kilometri pe jos”, a spus Ioan Mărgineanu la sosirea în faţa Sălii Unirii din Alba Iulia.

Fostul parlamentar din Republica Moldova crede că Unirea cu România se va realiza în viitor. ”Jumătate din Unire s-a realizat. Elementele principale s-au realizat. Astfel eu nu aş fi aici. Mişcare unionistă din Republica Moldova susţine realizarea deplină şi ireversibilă a Unirii, astfel încât oamenii de la Nistru până la Ttisa să se bucure, să construieasă relaţii economice şi fericirea tuturor românilor”, a mai spus Ioan Mărgineanu.



Ideea acestei călătorii istorice s-a născut în anul 1993, când a participat la Alba Iulia, împreună cu o delegaţie de deputaţi din primul Parlament al republicii Moldova, la aniversarea a 75 de ani de la Marea Unire. Acesta şi-a început drumeţia la 1 noiembrie ora 12.00, din faţa clădirii Poştei din Bălţi. Locul de pornire este unul simbolic, având în vedere că această clădire a găzduit, la 3 martie 1918, Adunarea Zemstvei din Bălţi, care a votat o Declaraţie de Unire cu România. Era prima Zemstvă din Basarabia care semna un asemenea document. Întreaga călătorie a fost finanţată din bani proprii, acesta folosind mai multe perechi de încălţiminte. A fost cazat, pe traseu, de români iminoşi. La trecerea din Moldova spre Transilvania a avut de înfuntat şi viscol şi zăpadă, dar toate acestea nu l-au descurajat şi a mers în continuare spre Alba Iulia.



„Acesta este aportul meu la sărbătorirea Centenarului Unirii. În al doilea rând, sunt născut în judeţul Bălţi care a dat start Unirii. Şi mă doare faptul că bălţenii s-au cam rupt astăzi de la această idee, deşi mai sunt mulţi patrioţi şi îmi doresc să promovez această simţire a lor prin ceea ce pot eu. Ce să fac altceva? Eu sunt pensionar. Ar trebui să merg şi să dorm. Mai bine îmi trăiesc viaţa activ. Vinul, cartea şi vioara cu cât sunt mai vechi, cu atât e mai bine. Cu acest gând mă pornesc spre România: să duc mesajul basarabenilor că noi suntem pentru Unire. Nu ruşii sunt stăpâni în ţara asta, ci noi, şi în suflet rămâne de secole tendinţa spre Unire. Chiar dacă unii nu înţeleg încă acest lucru ei păstrează în ei această idee a unităţii neamului”, a precizat fostul deputat moldovean la plecarea din Bălţi. Vineri, la Alba Iulia, a participat la dezvelirea bustului lui Ioan Flondor, românul din Bucivina care a contribuit decisiv la Unirea acestei provincii cu România, după care a vizitat Cetatea Alba Iulia, un loc plin de istorie.



”Cel puţin copiii şi nepoţii mei vor şti că bunicul a participat la adunarea din 2018, parcurgând pe jos atâtea sute de kilometri”, a conchis Ion Mărgineanu.

