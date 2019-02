iPhone. Apple isi MINTE Clientii cu un FALS 5G

iPhone. Apple a inceput sa isi minta clientii cu un fals 5G afisat pe ecranele telefoanelor mobile, iata cat de proasta e decizia americanilor.

iPhone. Incepand cu iOS 12.2 beta 2 compania Apple a inceput sa afiseze in telefoanele clientilor sai indicatorul fals 5G E pe care operatorul AT&T il foloseste pentru reteaua sa de telefonie. V-am vorbit acum cateva saptamani bune despre faptul ca AT&T isi minte clientii cu o falsa retea 5G E, totul pentru ca in SUA aceste lucruri sunt posibile, reteaua respectiva fiind doar una 4G, putin mai rapida. iPhone. Desi afisarea acelui indicator era initial limitata la telefoanele Android, iata ca incepand cu iOS 12.2 beta 2 el a ajuns inclusiv pe telefoanele companiei Apple. Primele persoane care au instalat iOS 12.2 beta 2 au descoperit acel indicator pentru reteaua 5G falsa, si desigur ca lumea a inceput sa critice Apple pentru ca a permis asa ceva in telefoanele sale.

AT&T nu putea afisa acel indicator pe telefoanele iPhone fara ca Apple sa-l includa in iOS, deci este complice la mintirea clientilor, insa asta n-ar fi ceva nou pentru cei din Cupertino. Apple isi minte clientii de ani de zile in legatura cu diverse probleme mult mai grave, asa ca de ce n-ar face-o inclusiv cu reteaua 5G falsa pe care AT&T o promoveaza ? Telefoanele iPhone nu au modem 5G, si nici nu vor avea pana cel mai devreme in 2020, deci orice fel de indicator 5G afisat pentru ele este nimic mai mult decat o minciuna crasa. Probabil ca unii se asteptau ca Apple sa inceapa sa-si minta clientii din moment ce are o relatie atat de stransa cu cei de la AT&T, insa e deasemenea posibil ca indicatorul sa fie eliminat.