Ipohondria: cum tratezi teama de boală

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Cu siguranta s-a intamplat sa aveti cosmaruri in timpul somnului si este posibil ca unele dintre ele sa se fi repetat in timp. Ei bine, afla cum pot fi interpretate visele tale.

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

Angajaţii așa-numitului al securității de stat din stânga Nistrului (MGB) au reţinut, la sfârşitul săptămânii trecute, la Tiraspol un poliţist moldovean sub pretextul că acesta efectua "măsuri operaţionale şi de investigaţie în afara Zonei de...

Aproape 170 de milioane de copii sub 10 ani, la nivel global, inclusiv 2,5 milioane în SUA, nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei, avertizează UNICEF, relatează site-ul cotidianului The Guardian.

Cum se tratează ipohondria Această tulburare se poate trata cu ajutorul unui psihoterapeut, care îl va îndruma pe pacient spre practici care să-i alunge temerile şi să-l facă să conştientizeze diferenţa dintre probleme de sănătate reale şi cele presupuse: „Terapia cognitiv-comportamentală este tratamentul de primă linie pentru ipohondrie. Componenta cognitivă se concentrează pe identificarea şi contracararea convingerilor greşite care te fac să supraestimezi ameninţarea dată de anumite simptome. Şansele de a avea cu adevărat o boală care să-ţi pună viaţa în pericol sunt de obicei scăzute, mult mai scăzute decât riscul pe care îl estimezi tu. Partea comportamentală se concentrează pe stoparea cursei permananente de căutare a asigurărilor de la doctori sau de la alţii. Căutările exagerate pe internet pentru aflarea de informaţii legate de boală vor trebui şi ele oprite”, spune Edmund J. Bourne, doctor în medicină, specializat în tratarea anxietăţii, fobiilor şi a altor tulburări (volumul „Anxietatea şi fobia”, Editura All).

Pentru persoanele care suferă de această tulburare, pe care mulţi specialişti o consideră de natură obsesiv-compulsivă, orice simptom, cât de mic (o durere de cap, o neplăcere gastrică etc.), este perceput ca o dovadă de boală incurabilă. Chiar dacă rezultatele investigaţiilor medicale ies bune, ipohondrii nu sunt uşuraţi, ci tind să creadă că acestea sunt greşite şi că trebuie să le repete sau să facă şi alte analize. Unii medici aşază ipohondria în panoplia fobiilor, deoarece anumite persoane ipohondre evită lucruri sau discuţii care le amintesc de o anumită boală.

