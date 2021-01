Italia: A început cel mai mare proces anti-mafia din ultimele decenii

În sala de proces, fortificată, din Lamezia Terme sunt programate audierile- are o capacitate de 1000 de persoane sau la distanță, cu posibilitatea a 150 de legături video în același timp.

În urmă cu mai bine de un an, în decembrie 2019, circa 2500 de agenți de poliție au arestat peste 300 de persone între care oameni de afaceri, avocați, oameni politici iar cercetările au vizat mai multe țări cum ar fi Germania, Elveția sau Bulgaria.

Ancheta judiciară a fost condusă de procurorul șef din Catanzaro, Nicola Gratteri, așa-zis “vânător” al mafiei, amenințat în mod repetat și ca urmare, aflat sub protecție personală permanentă.

