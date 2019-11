Italia este PARALIZATĂ de căderi masive de zăpadă / VIDEO

​După ce Veneția a fost inundată, Italia și sud-estul Franței se confruntă acum cu căderi masive de zăpadă care au paralizat drumurile. În câteva zile, s-a depus un stat de un metru și jumătate. Problemele mari sunt în nordul Italiei acolo unde au avut loc avalanșe, iar arborii doborâți de greutatea zăpezii au blocat zeci de drumuri.

O avalanșă a măturat duminică dimineață localitatea Val Martello din Tirolul de Sud, după ce, în ultimele zile, a nins din abundență, relatează digi24. Localnicii s-au trezit cu un râu de zăpadă amestecată cu roci și crengi, care coboară la vale pe străzile din sat. Zăpada desprinsă de pe munte a blocat drumurile și a avariat câteva case. „La 08:30, avalanșa a trecut printre case, am evacuat mulți oameni, deocamdată nu există răniți”, a declarat Gottfried Ratschiller, comandant din cadrul serviciilor de intervenție.

Localitatea este acum izolată de lume, iar oamenii nu pot ieși din case și curți, pentru că omătul a astupat totul în cale. Școlile și magazinele sunt închise. Echipele de salvare intervin cu greu în zonă.

More severe #AcquaAlta #flooding expected in Venice today.

This follows more heavy rain & snow in northern Italy causing rivers to swell, and strong winds in the Adriatic (pictured here in Croatia yesterday) whipping up an even higher tide. pic.twitter.com/0yVj8qL8si