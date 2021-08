Italia în flăcări! Cinci persoane au fost rănite în urma incendiilor violente

Cel puțin cinci persoane au fost rănite în urma incendiilor violente de pădure care au devastat sudul Italiei în ultimele zile, în mijlocul celui mai dur val de căldură din această vară, relatează The Guardian. O fetiță de cinci ani a fost dusă la spital, starea ei de sănătate este stabilă.

