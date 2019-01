Jean-Claude Juncker, primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni

Klaus Iohannis și Jean-Claude Juncker fac declarații comune de presă la Palatul Cotroceni.





Klaus Iohannis



„În contextul preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, să dețin președinția Consiliului pentru prima dată este un moment extrem de important pentru România. România, ca membru mai nou al UE, are această oportunitate incredibilă să conducem Consiliul UE pe mai multe domenii. Intenționăm să profităm de această oportunitate, să ne arătăm dedicarea pentru UE, ca Uniunea să fie mai puternică, mai unită și mai eficientă. Cred că e un obiectiv pe care meritam să îl avem și asigur Comisia Europeană că ne vom face datoria”, a spus Klaus Iohannis.

„Apreciez în mod deosebit abordarea promovată de Comisia Europeană în ceea ce privește consolidarea proiectului european și aprofundarea procesului de integrare în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. După cum știți, România împărtășește în totalitate abordarea pro-europeană. Poziția României a fost dintotdeauna de susținere a proiectului european. Eforturile comune la nivel european trebuie să se concentreze pe evitarea oricăror deviziuni și discrepanțe între statele membre pentru a demonstra capacitatea UE de a avea un rol mai ferm pe arena globală”, a mai spus Iohannis.

„Discuțiile privind viitorul Europei vor fi în prima linie a agendei europene în timpul președinției române a Consiliului. Va fi un bun prilej de a reflecta cu toții asupra modului în care vedem evoluția proiectului european. Ne vom strădui să susținem discuțiile în consens și printr-o declarație politică să ne afirmăm hotărârea comună de a pune bazele pentru o viziune ambițioasă pentru viitorul UE. Viitorul cadru financiar multianual e una dintre temele principale ale președinției noastre. Ne vom angaja în totalitate în acest proces, pe baza obiectivelor stabilite la summit-ul din decembrie, încercând să avem în vedere opțiuni echilibrate și realiste. Retragerea Regatului Unit din UE este o importantă prioritate pe agenda noastră, mai ales că se va finaliza în timpul președinției noastre. În acest sens dorim să menținem unitatea celor 27 de state membre în jurul principiilor care guvernează proiectul de negociere”.





Jean-Claude Juncker:



„Pentru noi, România a fost întotdeauna o țară care întruchipa cele mai importante virtuți ale continentului european Îmi arăți când eram președintele Consiliului European în 1997 că am lansat atunci progresul de extindere al Uniunii. Acum totul pare să fi fost atunci simplu și evident, dar în momentul respectiv nu era deloc nici simplu, nici evident. Pentru că erau pe atunci mulți care voiau să blocheze, de fapt, extinderea Europei. Îmi aduc aminte cu mare mândrie că am semnat, în numele Consiliului European, Tratatul de aderare a României la UE în aprilie 2005 pentru a permite astfel României să devină un membru cu drepturi depline în 2007. A fost un moment marcant pentru România, dar și pentru UE pentru că în acea zi am încununat un efort pentru a întregi istoria și geografia europeană. În ciuda câtorva regrete pe care unii sau alții s-ar putea să le mai manifeste, rămâne o mare reușită a continentului nostru, care e animată de voința cetățenilor, mai ales a poporului român care a suferit prea mult. Președinția română are loc într-un moment dificil pentru UE, motiv pentru care România va cunoaște mai multe faze, episoade diferite, dar e vorba și de rezultate aici”.