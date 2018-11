JENANT! Postul de televiziune TV 8 a radiat o ştire care îi compromitea pe Victor şi Viorel Ţopa!

Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea...

Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind plătite cu până la 74.000 de euro brut pe an.

În ajunul celei de-a doua runde a alegerilor prezidențiale din Georgia, guvernul de la Tbilis a decis să „anuleze” datoriile bancare ale populatiei, in principal a datornicilor aflati în așa-numita „listă neagră” (biroul de credit), a anunțat luni...

În mod surprinzător, însă, materialul a fost radiat de pe site-ul postului de televiziune. Gandrabur presupune că acest lucru s-a produs sub presiunea lui Victor şi Viorel Ţopa.

“Opinia publică ar trebui să-și îndrepte ochii inclusiv și spre Frankfurt, adică spre Viorel Țopa, partenerul de afaceri al lui Victor Țopa, care împreună au jefuit BEM și au realizat cu acești bani un atac raider asupra AirMoldova. Intervievatul a menționat de mai multe ori și firma Kelway Tradind SA. Kelway Trading S.A. este o companie off-shore înregistrată în Panama, cu conturile în băncile din Letonia, care aparține condamnatului Veaceslav Platon, folosită atât în spălătoria de bani rusească, cunoscută sub numele de Laundromatul rusesc, cât și în frauda bancară moldovenească, Miliardomatul moldovenesc, sau jaful secolului. Transferuri de la off-shorul lui Platon, Kelway Trading, au primit și frații de dosar, Victor și Viorel Țopa, dar și companiile lui Vlad Filat, cum ar fi SRL Caravita”, continuă Gandrabur.

