Jennifer Lopez, cel mai PROST îmbrăcată vedetă de la Globurile de Aur. Uite ce a purtat/ FOTO

Începem 2020 cu o veste extraordinară: sezonul celor mai strălucitoare premii din industria cinematografică tocmai a debutat în forță cu Globurile de Aur. Ceremonia de decernare a avut loc pe 6 ianuarie în Beverly Hills, fiind organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Dacă tremurai de nerăbdare pentru favoriții tăi, află că filmele 1917 și Once Upon a Time…in Hollywood au fost marile câștigătoare, iar la categoria seriale, miniseria Chernobyl și show-urile Succession și Fleabag au plecat acasă cu tolbele încărcate de premii.



Orice fashionistă a așteptat însă cu sufletul la gură să vadă ce vor mai purta celebritățile de peste Ocean la una dintre cele mai importante gale. Din păcate, una dintre celebritățile de la care aveam mari pretenții, Jennifer Lopez, a dezamăgit pe toată lumea cu alegerea ei.



Actrița și cântăreața a impresionat cu jocul actoricesc excelent din „Hustlers”, dar a rămas corijentă la categoria modă. Purtând o rochie aparținând brandului italian Valentino, Jenny from the Block și-a ascuns trupul perfect sub un munte de volane. Și poate că am fi acceptat și această extravaganță dacă diva nu ar fi gafat și din punct de vedere al cromaticii: criticii de modă au comparat pe bună dreptate combinația de auriu și verde a rochiei haute couture cu poleiala unui cadou de Crăciun. Oare Jennifer a uitat că s-a încheiat sezonul sărbătorilor de iarnă?

Jennifer lopez

Podiumul celor mai prost îmbrăcate vedete de la Globurile de Aur 2020 a fost completat de superba Gwyneth Paltrow, despre care nu putem contesta că arată fabulos la 47 de ani, dar care s-a dovedit puțin prea generoasă și mai degrabă și-a revelat trupul decât să îl ascundă într-o rochie transparentă de la Fendi, stârnind astfel reacții vehemente de dezaprobare (și ce poți spune despre acel colier de diamante ascuns sub rochie?).

Gwyneth Paltrow

Nici Jodie Comer, tânăra actriță care a făcut furori într-un rol dificil în Killing Eve, nu s-a dovedit mai inspirată: rochia verde a englezoaicei de 26 de ani i-a determinat pe critici să o compare cu…un sparanghel imens. Și, deși vedetele s-au ospătat la Globurile de Aur numai cu mâncare vegetariană în acest an, nu credem că aprecierea a bucurat-o prea tare pe Comer.

Jodie Comer

De partea cealaltă, lista mult mai onorantă de Best Dressed și-a încununat regina, pe Ana de Armas în Ralph and Russo, strălucind într-o rochie bleumarin acoperită de paiete care i-a accentuat actriței frumusețea serafică.

Zoe Kravitz într-un ansamblu chic și sofisticat de la Saint Laurent și Kirsten Dunst într-o frumusețe de rochie pastel de la Rodarte au cucerit de asemenea sufletul criticilor de modă.

Descoperă mai jos și galeria completă a premiilor Globurile de Aur 2020!

Cel mai bun film - dramă

„The Two Popes” (Netflix)

„1917” (Universal)

„The Irishman” (Netflix)

„Joker” (Warner Bros.)

„Marriage Story” (Netflix)

Cel mai bun film - comedie/musical

„Dolemite Is My Name” (Netflix)

„Jojo Rabbit” (Fox Searchlight)

„Knives Out” (Lionsgate)

„Once Upon a Time... in Hollywood” (Sony)

„Rocketman” (Paramount)

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă

Cynthia Erivo, „Harriet”

Scarlett Johansson, „Marriage Story”

Saoirse Ronan, „Little Women”

Charlize Theron, „Bombshell”

Renée Zellweger, „Judy”

Cel mai bun actor într-un film - dramă

Christian Bale, „Ford v Ferrari”

Antonio Banderas, „Dolor y gloria”

Adam Driver, „Marriage Story”

Joaquin Phoenix, „Joker”

Jonathan Pryce, „The Two Popes”



Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/ musical

Ana De Armas, „Knives Out”

Awkwafina, „The Farewell”

Cate Blanchett, „Where’d You Go Bernadette”

Beanie Feldstein, „Booksmart”

Emma Thompson, „Late Night”



Cel mai bun actor într-un film – comedie/ musical

Roman Griffin Davis, „Jojo Rabbit”

Leonardo DiCaprio, „Once Upon a Time... in Hollywood”

Taron Egerton, „Rocketman”

Eddie Murphy, „Dolemite Is My Name”

Daniel Craig, „Knives Out”



Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film

Kathy Bates, „Richard Jewell”

Annette Bening, „The Report”

Laura Dern, „Marriage Story”

Jennifer Lopez, „Hustlers”

Margot Robbie, „Bombshell”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un film

Al Pacino, „The Irishman”

Joe Pesci, „The Irishman”

Brad Pitt, „Once Upon a Time... in Hollywood”

Tom Hanks, „A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, „The Two Popes”

Cel mai bun regizor

Bong Joon Ho, „Parasite”

Sam Mendes, „1917”

Todd Phillips, „Joker”

Martin Scorsese, „The Irishman”

Quentin Tarantino, „Once Upon a Time... in Hollywood”

Cel mai bun scenariu

Noah Baumbach, „Marriage Story”

Bong Joon-ho şi Han Jin Won, „Parasite”

Anthony McCarten, „The Two Popes”

Quentin Tarantino, „Once Upon a Time... in Hollywood”

Steven Zaillian, „The Irishman”

Cel mai bun film de animaţie

„Frozen 2” (Disney)

„How to Train Your Dragon: The Hidden World” (Universal)

„The Lion King” (Disney)

„Missing Link” (United Artists Releasing)

„Toy Story 4” (Disney)

Cel mai bun film în limbă străină

„Les misérables” (Franţa), de Ladj Ly

„Dolor y gloria” (Spania), de Pedro Almodóvar

„Parasite” (Coreea de Sud), de Bong Joon-ho

„Portrait de la jeune fille en feu” (Franţa), de Céline Sciamma

„The Farewell” (China), de Lulu Wang

Cea mai bună coloană sonoră

Daniel Pemberton, „Motherless Brooklyn”

Alexandre Desplat, „Little Women”

Hildur Guðnadóttir, „Joker”

Randy Newman, „Marriage Story”

Thomas Newman, „1917”

Cel mai bun cântec original

„Beautiful Ghosts”, din „Cats”

„I’m Gonna Love Me Again”, din „Rocketman” (Elton John şi Bernie Taupin)

„Into the Unknown”, din „Frozen 2”

„Spirit”, din „The Lion King”

„Stand Up”, din „Harriet”

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial - dramă

„Big Little Lies” (HBO)

„The Crown” (Netflix)

„Killing Eve” (BBC America)

„The Morning Show” (Apple TV Plus)

„Succession” (HBO)

Cel mai bun serial - comedie/ musical

„Barry” (HBO)

„Fleabag” (Amazon)

„The Kominsky Method” (Netflix)

„The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

„The Politician” (Netflix)

Cea mai bună miniserie/ film de televiziune

„The Loudest Voice” (Showtime)

„Unbelievable” (Netflix)

„Catch-22” (Hulu)

„Chernobyl” (HBO)

„Fosse/Verdon” (FX)

Kaitlyn Dever, „Unbelievable”

Joey King, „The Act”

Helen Mirren, „Catherine the Great”

Merritt Wever, „Unbelievable”

Michelle Williams, „Fosse/Verdon”



Cel mai bun actor într-o miniserie sau film de televiziune

Jared Harris, „Chernobyl”

Sam Rockwell, „Fosse/Verdon”

Christopher Abbott, „Catch-22”

Sacha Baron Cohen, „The Spy”

Russell Crowe, „The Loudest Voice”

Cea mai bună actriţă într-un serial - dramă

Reese Witherspoon, „The Morning Show”

Jennifer Aniston, „The Morning Show”

Olivia Colman, „The Crown”

Jodie Comer, „Killing Eve”

Nicole Kidman, „Big Little Lies”

Cel mai bun actor într-un serial - dramă

Tobias Menzies, „The Crown”

Billy Porter, „Pose”

Brian Cox, „Succession”

Kit Harington, „Game of Thrones”

Rami Malek, „Mr. Robot”

Cea mai bună actriţă într-un serial - comedie

Christina Applegate, „Dead to Me”

Rachel Brosnahan, „The Marvelous Mrs. Maisel”

Kirsten Dunst, „On Becoming a God in Central Florida”

Natasha Lyonne, „Russian Doll”

Phoebe Waller-Bridge, „Fleabag”

Cel mai bun actor într-un serial - comedie

Ramy Youssef, „Ramy”

Michael Douglas, „The Kominsky Method”

Bill Hader, „Barry”

Ben Platt, „The Politician”

Paul Rudd, „Living With Yourself”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune

Patricia Arquette, „The Act”

Helena Bonham Carter, „The Crown”

Toni Collette, „Unbelievable”

Meryl Streep, „Big Little Lies”

Emily Watson, „Chernobyl”

Cel mai bun actor secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune

Alan Arkin, „The Kominsky Method”

Kieran Culkin, „Succession”

Andrew Scott, „Fleabag”

Stellan Skarsgård, „Chernobyl”

Henry Winkler, „Barry”

Premiul onorific „Cecil B. DeMille” - Tom Hanks

Premiul onorific „Carol Burnett” - Ellen DeGeneres