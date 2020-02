Cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar s-a încheiat duminică noapte la Los Angeles cu o mare surpriză, care scrie, de altfel istorie: filmul sud-coreean „Parasite” a câștigat atât la categoria cel mai bun film, cât și la categorie cel mai bun film într-o limbă străină, iar regizorul Bong Joon-ho a luat OSCAR pentru regie, învingând nume mari din cinematografie.



Renee Zellweger - OSCAR PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL PRINCIPAL

Renee Zellweger câștigă Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru personajul Judy Garland din filmul „Judy”.



A concurat cu:



Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Zellweger devine a șaptea actriță din istorie care câștigă Oscar și pentru rol secundar, și pentru rol principal. Luase Oscar pentru rol secundar în 2004, pentru rolul din „Cold Mountain”.







Cate Blanchett a mai reușit în ultimii ani această performanță, cu rolul secundar din „The Aviator” în 2005 și rolul principal din „Blue Jasmine” în 2014.

Toate cele patru mari premii pentru actori la această gală Oscar au revenit nominalizărilor care erau considerate favorite, nu au fost surprize. Zellweger, Phoenix, Pitt și Dern au câștigat premii la toate ceremoniile majore din industria filmului din acest sezon.

Joaquin Phoenix - OSCAR PENTRU CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL

Joaquin Phoenix devine al doilea actor care ia un Oscar pentru că a dat viață personajului Joker. I-a învins la această categorie pe:

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Jonathan Pryce - The Two Popes

Joaquin Phoenix dă viață unui personaj negativ, care vine din benzile desenate: Joker. Primul actor care a câștigat un Oscar pentru modul cum l-a jucat pe acest personaj a fost regretatul Heath Ledger, care a primit premiul postum, pentru rolul din filmul “The Dark Knight.”

În 1972 Marlon Brando lua Oscarul pentru cel mai bun actor jucându-l pe Vito Corleone. Doi ani mai târziu, Robert De Niro lua Oscar pentru rol secundar jucând același personaj portretizat în tinerețe.

Bong Joon-ho (Parasite) - OSCAR PENTRU CEL MAI BUN REGIZOR

Regizorul Bong Joon-ho Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Cea mai mare surpriză a serii, până acum. Regizorul sud-coreean Bong Joon-ho („Parasite”) învinge nume mari din cinematografia americană și ia OSCARUL PENTRU CEL MAI BUN REGIZOR. A concurat cu:

The Irishman - Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

1917 - Sam Mendes

Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino

Bong Joon-ho scrie istorie: devine primul sud-coreean câștigător al unui Oscar pentru regie.

În discursul de pe scenă, după ce luase și Oscarul pentru cel mai bun film străin, a spus: „Credeam că e gata pentru azi și eram pregătit să mă relaxez”. A ținut să-i aducă un omagiu lui Martin Scorsese, cu care a concurat. „Când eram la școală mereu studiam filmele lui Martin Scorsese. Simplul fapt că am fost nominalizat a fost o mare onoare. Nu mi-am imaginat vreodată că am să câștig”.

Sala s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat pe Scorsese.

Primul OSCAR pentru „Joker”: CEA MAI BUNĂ COLOANĂ SONORĂ

Statueta i-a revenit compozitoarei Hildur Guðnadóttir.

ELTON JOHN ȘI BERNIE TAUPIN - OSCAR PENTRU CEL MAI BUN CÂNTEC

Cei doi au compus (I'm Gonna) Love Me Again for filmul „Rocketman”, o peliculă care ecranizează viața lui Elton John.

Celelalte cântece nominalizate au fost:

I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4 (Randy Newman)

I'm Standing With You - Breakthrough (Diane Warren)

Into the Unknown - Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)

Stand Up - Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)

„PARASITE” - OSCAR PENTRU CEL MAI BUN FILM STRĂIN

ACTUALIZARE 5:29 Producția sud-coreeană „Parasite” ia Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Este pentru prima dată când un film sud-coreean a primit o nominalizare la Oscar și iată că a și câștigat. A concurat la această categorie cu:

Corpus Christi - Polonia

Honeyland - Macedonia

Les Miserables - Franța

Pain and Glory - Spania

Filmul „Parasite”, în regia lui Bong Joon Ho, a luat anul trecut trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes.

„Bombshell” - OSCAR PENTRU CEL MAI BUN MACHIAJ ȘI COAFURĂ

Kazu Hiro, Anne Morgan și Vivian Baker sunt câștigătorii acestei categorii.

„Bombshell” tratează tema unei hărțuiri sexuale la canalul Fox News, iar Charlize Theron și Nicole Kidman au părut, datorită machiajului și coafurii, foarte veridice în rolurile lor de prezentatoare-vedetă. La această categorie, celelalte nominalizări au fost:

Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou

Judy - Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White

1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole

ACTUALIZARE 5:18 Al treilea premiu pentru „1917”: Guillaume Rocheron, Greg Butler și Dominic Tuohy iau OSCARUL PENTRU CELE MAI BUNE EFECTE VIZUALE. La această categorie a avut concurenți redutabili:

Avengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken & Dan Sudick

The Irishman - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser & Stephane Grabli

The Lion King - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones & Elliot Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach & Dominic Tuohy

ACTUALIZARE 5:04 Un al doilea premiu pentru Ford v Ferrari: Michael McCusker & Andrew Buckland - OSCAR PENTRU CEL MAI BUN MONTAJ.

Al doilea premiu pentru „1917”: Roger Deakins este recompensat cu OSCAR PENTRU CEA MAI BUNĂ IMAGINE. Lui i se datorează tehnica filmării cu o singură cameră, care face acest film atât de special. A mai luat înainte un Oscar, pentru „BladeRunner 2049”.

ACTUALIZARE 4:43 Primul premiu din această seară pentru „1917”, producția lui Sam Mendes cu 10 nominalizări la Oscar, este câștigat la categoria cel mai bun MIXAJ DE SUNET.

„Ford v Ferrari” - OSCAR PENTRU CEL MAI BUN MONTAJ DE SUNET.

La această categorie, Ford v Ferrari a concurat cu:

"1917"

"Star Wars: The Rise of Skywalker"

"Once Upon a Time... in Hollywood"

"Joker"

LAURA DERN - OSCAR PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR

La această categorie mai erau nominalizate:

Kathy Bates - Richard Jewell

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

Actrița, care în producția Netflix joacă rolul unei avocate divorțate, le-a mulțumit părinților în speech-ul de acceptare a statuetei. Mama sa, actrița Dianne Ladd, a fost nominalizată și ea la această categorie de trei ori.

„American Factory” (Netflix), co-produs de soții Michelle și Barack Obama, primește OSCARUL PENTRU CEL MAI BUN FILM DOCUMENTAR.

Fostul președinte și soția lui nu păreau să fie în sală, Oscarul i-a fost înmânat regizoarei Julia Reiche.

Ulterior, fostul președinte american Barack Obama a reacționat pe Twitter: Felicitări Juliei și lui Steven, regizorii din spatele American Factory, pentru că au spus o poveste atât de complexă și de emoționantă despre fiecare consecință pe care o are asupra oamenilor o schimbare economică importantă. Mă bucur să văd că doi oameni talentați și extraordinari de buni iau acasă Oscarul acordat primei producții a Higher Ground.

Acest film este primul produs de compania Higher Ground înființată de soții Obama. Sâmbătă, filmul a câștigat un premiu și la gala Independent Spirit Award.

„Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)” ia OSCAR pentru cel mai bun DOCUMENTAR DE SCURT-METRAJ.

Încă un premiu pentru „Once Upon a Time... in Hollywood”, după cel obținut de Brad Pitt: Barbara Ling și Nancy Haigh sunt recompensate cu OSCAR PENTRU DECORURI.

Jacqueline Durran primește OSCARUL pentru COSTUME, fiindu-i apreciate vestimentațiile create pentru producția „Little Women”.

Producția coreeană „Parasite” obține OSCAR PENTRU CEL MAI BUN SCENARIU ORIGINAL, iar Taika Waititi primește OSCAR PENTRU CEL MAI BUN SCENARIU ADAPTAT pentru „Jojo Rabbit”. El este scenaristul, dar și regizorul acestei pelicule.

„Toys Story 4” obține OSCAR PENTRU CEL MAI BUN FILM DE ANIMAȚIE, iar „Hair Love” pentru cel mai bun scurtmetraj de animaţie.

Primul câștigător al serii a fost Brad Pitt, care a luat OSCARUL PENTRU CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR, premiu care îi revine pentru rolul din „Once Upon a Time ... in Hollywood”.

Brad Pitt mai are un Oscar, dar nu pentru interpretare, ci ca producător al filmului „12 ani de sclavie” din 2014.

Prima sa nominalizare la Oscar a fost în 1996, pentru rolul din „12 Monkeys”.

Imediat după anunțul că el este câștigător s-a îmbrățisat cu Leonardo DiCaprio, colegul său de platou în filmul lui Tarantino. Leonard DiCaprio are, la rândul său, pentru prestația din acest film o nominalizare la categoria cel mai bun actor în rol principal.

„E incredibil, cu adevărat incredibil”, a spus Brad Pitt. A fost un discurs în care a părut să renunțe la tonul său glumeț cu care a obișnuit. A mulțumit Academiei, a spus că regizorul Quentin Tarantino este original și unic, a reamintit oamenilor să caute ce e mai bun în semenii lor, dar să se aștepte la ce e mai rău. A avut cuvinte de apreciere și respect pentru Leonardo DiCaprio.

Iar în final le-a multumit propriilor copii, declarându-le că îi adoră și că îi dau culoare vieții.

A atins un pic și politica. „Mi-au spus că am la dispoziție 45 de secunde, e mai mult decât Senatul i-a acordat săptămâna astea lui John Bolton. Poate face Quentin un film despre asta (procesul de impeachment al președintelui Trump - n.r.). În cele din urmă, adulții fac ce e corect”, a spus Brad Pitt.

Un clovn terifiant (Joker) sau mafioţi îmbătrâniţi (The Irishman)? Nostalgia pentru Tinseltown (Once Upon a Time... in Hollywood) sau şanţurile noroioase ale unui război vechi de secol (1917)? Hollywood-ul înmânează duminică cele mai înalte distincţii cinematografice la cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar care ar putea aduce o serie de premiere istorice şi un podium câştigător format exclusiv din actori albi, fapt de natură să reînvie dezbaterea #OscarsSoWhite legată de lipsa diversităţii, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

A început așteptatul moment al covorului roșu. Vedetele, în ținute de lux, adesea extravagante, sosesc la Dolby Theatre și pozează pe covorul roșu, în ciuda unei ploi torențiale care dă bătăi de cap organizatorilor.

Prima ținută care a șocat a fost cea a modelului Blac Chyna:

Drama „Joker”, deși controversată, a primit la Oscar 2020 cele mai multe nominalizări - 11, inclusiv la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun actor în rol principal”. Lungmetrajul este urmat de „The Irishman”, „Once Upon a Time... in Hollywood” şi de „1917”, fiecare cu câte zece selecţii la diverse categorii.

Protagoniștii filmului „Parasite” Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

Brad Pitt Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

Brad Pitt, Elton John, Charlize Theron, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson şi Martin Scorsese sunt printre nominalizaţii cei mai faimoşi, alături de distribuţia puţin cunoscută a dramei coreene Parasite, care ar putea să obţină o victorie răsunătoare în faţa unora dintre cele mai mari nume din industria de divertisment americană, scrie Reuters.

Keanu Reeves a venit cu mama, Patricia Taylor, la gala premiilor Oscar 2020 Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Toţi ochii sunt pe râvnitul premiu pentru cel mai bun film, despre care observatorii premiilor cred că este o cursă cu trei sensuri între satira socială independentă Parasite, captivantul film 1917 despre Primul Război Mondial al regizorului britanic Sam Mendes, de la Universal Pictures, şi scrisoarea de dragoste a lui Quentin Tarantino adresată industriei de la Hollywood, Once Upon a Time... in Hollywood, de la Sony Pictures.

Spectacolul va începe după miezul nopții, ora României, cu momentul sosirii vedetelor pe covorul roșu. Postul de televiziune E! va transmite în direct de la ora 00:00, sosirea vedetelor pe covorul roşu la ediţia 2020 a premiilor Oscar, care va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala propriu-zisă a premiilor Oscar începe în jurul orei 3:00, ora României, și este transmisă în Statele Unite de postul ABC.

Gala premiilor Oscar, fără prezentator

Gala premiilor Oscar nu va avea nici în 2020 gazdă. Decizia a fost luată după ce organizatorii au constatat că această formulă „a funcționat foarte bine anul trecut”. Ceremonia de decernare a premiilor Oscar din 2019 s-a desfășurat fără gazdă, pentru prima dată în 30 de ani. Actorul Kevin Hart ar fi trebuit să prezinte evenimentul, însă acesta a renunţat din cauza scandalului iscat de mesajele homofobe publicate pe conturile sale online în urmă cu mai mulţi ani. În ciuda controverselor care au însoțit gala din 2019, audiența ceremoniei a fost mai crescută față de cea din 2018.

Cine cântă la Oscar 2020

Momentele muzicale ale show-ului vor fi asigurate în direct de artiştii nominalizaţi la categoria „cel mai bun cântec original”: Elton John, Idina Menzel, Randy Newman, Chrissie Metz şi Erivo.

Adolescenta Billie Eilish, recompensată în acest an cu cinci premii Grammy, va urca şi ea pe scenă pentru o prestaţie specială, unde ar putea să interpreteze în premieră mondială tema muzicală a viitorului film din franciza „James Bond”, intitulat „No Time to Die”.

Cele mai importante nominalizări

Nouă filme se află anul acesta în cursă pentru cel mai bun film la cea de-a 92-a gală a premiilor Academiei americane de Film. Lupta cea mare se va da între drama „Joker”, regizată de Todd Phillips, „The Irishman”, „Once Upon a Time... in Hollywood” și „1917”, în regia lui Sam Mendes. În cursa pentru Oscarul ce va recompensa cel mai bun film se mai află „Ford vs Ferrari”, „Jojo Rabbit”, „Little Women”, „Marriage Story” și „Parasite”, un lungmetraj sud-coreean care ar putea fi marea surpriză a nopții.

Cel mai bun film

1917 (Universal)

Ford v Ferrari (Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros.)

Little Women (Sony)

Marriage Story (Netflix)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

Parasite (Neon)

La categoria cel mai bun actor în rol principal au fost nominalizați Antonio Banderas, pentru rolul din „Pain and Glory”, Leonardo DiCaprio - „Once Upon a Time in Hollywood”, Adam Driver - „Marriage Story”, Jonathan Pryce - „The Two Popes” și Joaquin Phoenix, pentru rolul magistral pe care îl face în „Joker”.

Actor în rol principal

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Renée Zellweger, Cynthia Erivo și Charlize Theron se vor înfrunta la categoria cea mai bună actriță.

Actriţă în rol principal

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Pretendenții la titlul de cel mai bun actor în rol secundar sunt Tom Hanks cu rolul din pelicula „A Beautiful Day in the Neighborhood”, Anthony Hopkins - „The Two Popes”, Al Pacino și Joe Pesci - „The Irishman” și Brad Pitt - „Once Upon a Time in Hollywood”.

Actor în rol secundar

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar este disputat de Kathy Bates cu rolul din „Richard Jewell”, Laura Dern - „Marriage Story”, Scarlett Johansson - „Jojo Rabbit”, Florence Pugh - „Little Women” și Margot Robbie - „Bombshell”.

Actriţă în rol secundar

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Iar la categoria cel mai bun regizor au fost nominalizați Joon-ho Bong cu „Parasite”, Sam Mendes pentru pelicula „1917”, Todd Phillips cu „Joker”, Quentin Tarantino - „Once Upon a Time in Hollywood” și Martin Scorsese cu producția „The Irishman”.

Cel mai bun regizor

Bong Joon Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Predicții privind câștigătorii, pe baza calculelor matematice

Foto: Profimedia

Publicația The Hollywood Reporter a realizat o listă a posibililor câștigători ai principalelor premii Oscar din 2020, pe baza unor calcule matematice, relatează Mediafax.

Se iau în considerare următoarele fapte:

1. De la crearea trofeului pentru cel mai bun montaj, în 1934, toate producțiile desemnate cel mai bun film au fost nominalizate și la categoriile "cel mai bun monteur" sau "cel mai bun actor/ cea mai bună actriță".

2. De la crearea Sindicatului regizorilor americani (Directors Guild Association), în 1948, toate producțiile desemnate cel mai bun film au fost câștigătoare ale premiului DGA sau nominalizate pentru cel mai bun montaj.

3. Niciun lungmetraj străin nu a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film.

4. Niciun lungmetraj produs de o platformă de streaming nu a primit vreodată premiul Oscar pentru cel mai bun film.

5. Niciun lungmetraj inspirat din benzi desenate nu a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Totuși, dacă drama de război "1917", de Sam Mendes, câștigă, primul fapt nu mai este valabil. Același lucru se aplică pentru "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, cu al doilea fapt, "Parasite", de Bong Joon-ho, cu al treilea, "The Irishman", de Martin Scorsese, cu al patrulea, și "Joker", de Todd Phillips, cu al cincilea. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să fie eliminate toate filmele de pe listă, fiind vorba doar despre statistici.

Cel mai bun film

Statisticile, spun cei de la The Hollywood Reporter, merg spre "1917", având în vedere faptul că a fost premiat cu Globul de Aur și trofeele Sindicatului producătorilor, Sindicatului regizorilor și BAFTA. Totuși, nu pot fi excluse "Parasite", premiat de Sindicatul actorilor americani pentru cea mai bună distribuție, și "Once Upon a Time in Hollywood", premiat cu Globul de Aur și trofeul Critics' Choice.

Cel mai bun regizor

Au trecut 17 ani de când un câștigător al premiului Sindicatului regizorilor americani nu a primit și un Oscar pentru același film. Era anul în care Rob Marshall ("Chicago") câștiga premiul DGA, dar Roman Polanski ("The Pianist") era recompensat cu Oscar. Anul acesta, Sam Mendes este considerat marele favorit, după ce a primit premiul DGA.

Cel mai bun actor

Joaquin Phoenix a dominat acest sezon, cu interpretarea magistrală a rolului din "Joker". Phoenix a mai fost nominalizat la Oscar de trei ori ("Gladiator", "Walk the Line" și "The Master"). Deși niciun actor nu a câștigat vreodată Oscarul pentru un rol principal într-un film inspirat din benzi desenate, Joaquin Phoenix ar putea crea un precedent.

Cea mai bună actriță

În mod similar lui Phoenix, Renée Zellweger ("Judy") este considerată marea favorită. Victoria pare și mai aproape, având în vedere că cei care au primit anul acesta Globurile de Aur pentru roluri principale în comedie/ musical, Taron Egerton ("Rocketman") și Awkwafina ("The Farewell"), nici nu au fost nominalizați la Oscar. Phoenix și Zellweger au primit Globurile de Aur pentru roluri principale în drame.

Cel mai bun rol secundar masculin

Brad Pitt este considerat marele favorit, pentru rolul din "Once Upon a Time in Hollywood". Starul nu a câștigat niciodată Oscarul pentru interpretare, ci doar ca producător al filmului "12 Years a Slave" (2013).

Cel mai bun rol secundar feminin

Laura Dern pare a fi marea favorită, după ce a primit premiile Globul de Aur, Critics' Choice, al Sindicatului actorilor americani și BAFTA, pentru rolul din "Marriage Story".

Cel mai bun scenariu original

Deși inițial marele favorit părea Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"), Sindicatul scenariștilor americani a premiat lungmetrajul "Parasite". Totuși, Tarantino nu a fost eligibil pentru trofeu, nefiind membru al sindicatului. "Parasite", de Bong Joon Ho, a primit ulterior și premiul BAFTA pentru cel mai bun scenariu.

Cel mai bun scenariu adaptat

Marele favorit pare a fi "Jojo Rabbit", Taika Waiti, după ce a primit premiile Sindicatului scenariștilor americani și BAFTA.

Cel mai bun lungmetraj animat

Cele mai multe premii le-a primit în acest sezon "Toy Story 4", dar niciodată o franciză nu a câștigat Oscarul de două ori, iar aceasta a primit deja un astfel de premiu și pentru partea a treia, în 2010. Pe de altă parte, "Missing Link" a primit în acest sezon premiile Globul de Aur și BAFTA.

Cel mai bun documentar

Liderul, potrivit calculelor matematice, este "American Factory", un documentar produs de Barack și Michelle Obama. Pe de altă parte, "Honeyland" este primul film din istoria Oscar nominalizat atât la premiul pentru cel mai bun documentar, cât și la cel pentru cel mai bun lungmetraj internațional.

Cel mai bun film internațional

"Parasite" a primit cele mai multe premii și este considerat favorit inclusiv la Oscarul pentru cel mai bun film. Alte cinci filme au fost nominalizate la ambele categorii ale premiilor Oscar și au câștigat în cele din urmă doar Oscarul pentru lungmetraj străin (așa cum era cunoscută anterior distincția): "Z" (1969), "Life Is Beautiful" (1998), "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000), "Amour" (2012), "Roma" (2018).

