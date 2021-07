Joe Biden despre Putin: ,,Conduce o economie care are arme nucleare şi zăcăminte de petrol şi nimic altceva”

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora, liderul de la Casa Albă nu cunoaște suficient Rusia, având în vedere că afirmațiile sale sunt departe de realitate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, îl acuză pe Biden că a făcut aceste remarci doar ca să impresioneze, scrie Reuters.

Biden a făcut aceste afirmații în timpul unui discurs în care a avertizat că, dacă Statele Unite vor ajunge în situaţia unui „război real” cu o „mare putere”, aceasta ar putea fi rezultatul unui atac cibernetic asupra SUA, el subliniind ceea ce Washingtonul vede ca fiind ameninţări în creştere din partea Rusiei şi a Chinei. Totodată, Biden a susținut că serviciile secrete americane sunt superioare celor ruseşti și că președintele rus are „cu adevărat o problemă”, ceea ce „îl face mai periculos”.

„El (Putin) conduce o economie care are arme nucleare şi zăcăminte de petrol şi nimic altceva. Nimic altceva. Economia lor este ..., ce ? A opta cea mai mică din lume acum, cea mai mare din lume ? El ştie că are cu adevărat o problemă, ceea ce în opinia mea îl face chiar şi mai periculos”, a afirmat preşedintele american.

Kremlin: Biden a dorit să impresioneze. Este greșit

În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că are impresia că preşedintele Biden, care a rostit acel discurs în timpul unei vizite la Oficiul Directorului Informaţiilor Naţionale (ODNI), şi-a croit mesajul special pentru comunitatea de informaţii a SUA şi a dorit să impresioneze acolo.„Să pretinzi că nu există nimic altceva în Rusia în afară de petrol şi arme nucleare este greşit. Aceasta arată cunoştinţe incorecte şi o neînţelegere a Rusiei moderne”, potrivit oficialului rus.Cu toate eforturile de normalizare a legăturilor aflate în curs, Statele Unite sunt un adversar al Rusiei, a indicat Peskov, care a respins şi afirmaţiile lui Biden că Moscova se amestecă deja în alegerile americane de la jumătate de mandat care vor avea loc anul viitor.