Mişcare provocatoarea a Administraţiei Trump chiar în faţa lui Vladimir Putin şi în zona în care preşedintele rus se chinuie să piardă controlul şi influenţa. John Bolton, consilierul pentru securitate naţională, se află în mijlocul unui turneu care a început în Ucraina, a continuat joi în Republica Moldova şi urmează să cuprindă şi Belarus.



Cu ocazia prezenţei la Kiev, John Bolton a acordat un interviu şi pentru Radio Europa Liberă în care a subliniat că administraţia administrația Trump a avut o politică fermă față de Rusia și că a impus o mulțime de sancțiuni împotriva autorităților de la Moscova.

"Cred ca administrația Trump a impus sancțiuni uriașe împotriva Rusiei, pentru o mulțime de motive: folosirea de arme chimice împotriva familiei Skripal din Marea Britanie, sancțiuni economice, expulzarea unor diplomați ruși, închiderea unor facilitați pe care le foloseau diplomații ruși, am impus sancțiuni pentru o mulțime de alte motive, sancțiuni împotriva unor oficialități de rang înalt, precum omologul meu din Rusia, și am făcut pași care au avut într-adevăr un impact important asupra economiei ruse. Dacă privești măsurile pe care noi le-am luat, cred că, făcând socoteala, e foarte clar că noi am pus sancțiuni mai importante asupra Rusiei decât Uniunea Europeană”, a arătat John Bolton.

Mai mult, John Bolton a ţinut să sublinieze că Statele Unite au un interes strategic în regiunea Mării Negrei pe care îl va apăra.

"La Marea Neagră sunt aliați ai noștri în NATO și noi ne așteptăm să vedem că va fi păstrat accesul liber la Marea Neagră pentru toate statele din regiune care folosesc Marea Neagră - la fel cum vrem să fie și în Marea Baltică, și în zona arctică, și acestea sunt subiecte în care avem discuții dificile cu rușii (...) Statele Unite își vor apară interesele în întreaga lume și cele ale aliaților noștri. (...)

Statele Unite au un interes strategic la Marea Neagră, și cred că e foarte corect așa, și noi am vrea să vedem aici o Ucraină liberă și suverană și care își controlează întregul teritoriu”, a precizat oficialul american.

În cadrul întâlnirii cu John Bolton, preşedintele ucrainian şi-a arătat dorinţa de includere a Statelor Unite în Formatul Normandia, constituit din Franţa, Germania, Rusia şi Ucraina, şi menit să rezolve problema conflictului din Donbas.

La rândul său, John Bolton şi-a manifestat îngrijorarea faţă de militarizarea Peninsulei Crimeea, anexată de Rusia de la Ucraina în 2014.

"Suntem extrem de îngrijoraţi în legătură cu aceasta. Avem mulţi aliaţi, membri ai NATO, la Marea Neagră. Ne aşteptăm să fie menţinut accesul la întreaga suprafaţă a Mării Negre pentru toate statele riverane şi alţi actori comerciali care utilizează această mare. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul Mării Baltice şi a zonei arctice. Acestea sunt probleme asupra cărora am avut discuţii dificile cu ruşii, precum şi asupra multor altor probleme, în care ei încearcă să intervină dincolo de limitele interesele lor legitime", a arătat John Bolton.

În cadrul întrevederii de joi cu premierul moldovean Maia Sandu, John Bolton a lansat cu nou mesaj cu direcţie spre Rusia şi anume că sprijină suveranitatea și independența Republicii Moldova și consideră că aceasta trebuie să-și decidă de sine stătător viitorul, fără influențe din exterior.

De asemenea, consilierul lui Trump a subliniat că SUA vor susține și în continuare autoritățile de la Chișinău în vederea reglementării conflictului transnistrean.

La rândul ei, Maia Sandu a vorbit despre un nou plan de acţiuni Republica Moldova - NATO.

"Am discutat și un subiect care se numește sprijinul pentru fortificarea sectorului de securitate și apărare care au impact nemijlocit asupra asigurării independenței, suveranității și integrității teritoriale”, a arătat Maia Sandu.

Pentru John Bolton va urma o vizită în Belarus, una din puţinele state ex-sovietice încă controlul lui Vladimir Putin, dar care dă semne de desprindere, semne care au ridicat suspiciuni chiar privind o posibilă nouă agresiună rusă pe modelul Georgia 2008 sau Ucraina 2014.

Cu ocazia acestei vizite, John Bolton se va întâlni cu preşedintele Belarusului, Alexander Lukashenko, iar discuţiile vor viza cu siguranţă relaţia cu Rusia şi o posibilă apropiere a Minskului de Occident.

Cu siguranţă, această mişcare curajoasă a Administraţiei Trump în estul Europei va provoca o reacţie la Kremlin, fiind aşteptată o ieşire publică puternică a lui Vladimir Putin pentru a masa orice semn de slăbiciune în regiune.