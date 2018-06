Johnny Depp de nerecunoscut! Cum şi-a pierdut sănătatea şi aproape 600 milioane de dolari

Johnny Depp a dat recent un interviu în care a explicat starea sa actuală, care ridică multe semne de întrebare, scrie The One.





Depp (54 de ani) a vorbit cu un reporter al revistei Rolling Stone despre depresie, bani şi dependenţa de droguri.

Actorul a vorbit despre despărţirea tumultuoasă de ultima sa soţie, Amber Heard, care l-a aruncat într-o depresie adâncă, ce a fost potenţată şi de problemele cu banii.





În timpul interviului, Johnny Depp a fumat o combinaţie de tutun şi haşiş şi a băut alcool.

Artistul a pierdut aproape toată averea sa de 600 de milioane de dolari şi spune că "adevărul" este "plin de trădare". Acesta a lăcrimat când a povestit cum a aflat fiul său de problemele pe care le are cu banii. "Fiul meu a trebuit să afle de la colegii de la şcoală că bătrânul său tată că şi-a pierdut toţi bani, asta nu este în regulă".

"Nu prea mai puteam îndura durerea", a spus el, descriind cel mai întunecat moment al vieţii sale, din 2016, când mariajul său cu Heard era distrus, banii dispăreau rapid şi mama sa a murit.

Depp şi-a amintit ce cuvântare a rostit la înmormântarea mamei sale, Betty Sue: "Betty Sue, am venerat-o. Putea să fie o adevărată căţea, mai tot timpul. Mama mea a fost probabil cea mai rea persoană pe care am întâlnit-o în viaţa mea".

A hotărât să treacă peste această durere mergând alături de trupa sa, The Hollywood Vampires, în turneu, şi scriindu-şi memoriile.

"Am turnat vodcă în mine de la primele ore ale dimineţii şi am scris până când ochii mi se umpleau de lacrimi şi nu mai vedea paginile".

"Am încercat să-mi dau seama ce am făcut să merit asta. Am încercat să fiu bun cu toată lumea, să-i ajut pe toţi, să fiu sincer cu toţi".

Acesta a încercat să explice cum a pierdut o avere atât de mare. În afară de banii dăruiţi fostei sale partenere, Vanessa Paradis, copiilor lui, familiei lui din Kentucky, acesta şi-a întreţinut şi câteva obiceiuri extravagante.

De exemplu, managerii săi i-au spus că trebuie să se oprească din băut vinuri: "Vinul nu este o investiţie dacă îl bei imediat ce în cumperi", i-au explicat aceştia.

Johhny Depp a răspuns că este o insultă faptul că a fost acuzat că, lunar, cheltuie 30.000 de dolari pe vinuri: "Este o insultă să spui că dădeam 30.000 de dolari pe vin. De fapt, dădeam mult mai mult".

