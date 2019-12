Judecatoria Chisinau a respins în termen record cererea de chemare in judecata depusa de Viorel Morari

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar. Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a...

Tensiunea vedetelor de la Hollywood a atins cote maxime după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. În topul producţiilor cinematografice a fost plasat filmul „The Irishman” urmat de „Joker” şi „Once upon a time în...

Nu numai că este plină de substanțe nutritive esențiale precum vitaminele B, fierul, manganul, cuprul, magneziul și potasiul, dar reprezintă o mină de aur pentru sănătate. Este bogata in nitrati, pe care corpul il transforma in oxid nitric - un compus care relaxeaza si dilata vasele de...

Contactat de PRO TV, Viorel Morari ne-a spus ca urmeaza sa analizeze incheierea si sa decida daca o va contesta la Curtea de Apel Chisinau. "La moment nu am un comentariu. O sa analizez argumentele instantei si voi decide referitor la contestare", ne-a spus Viorel Morari. Amintim că Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a contestat în instanța de judecată ordinul procurorului general, Alexandr Stoianoglo, prin care a fost delegat într-o funcție la Procuratura Generală, pentru o lună, timp în care 21 de procurori trimiși de Stoianoglo vor verifica activitatea Procuraturii Anticorupție.

Judecatoria Chisinau, sediul Rascani, a respins ca fiind inadmisibila cererea de chemare in judecata depusa de Viorel Morari, care a atacat in instanta decizia Procurorului General de al suspenda din functie si de a verifica activitatea Procuraturii Anticoruptie.

