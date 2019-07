...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Dacă știi ce este inflația, nu mai citi acest text. Te vei plictisi. Îl scriu pentru că am văzut mereu în discursul public cum se laudă politicienii și simpatizanții acestora cu inflația atunci când aceasta este în scădere, chiar și insesizabil. Este prezentată...

Apa îmbuteliată a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri. Doar în Statele Unite se cheltuiesc în jur de 100 de miliarde de dolari pe an. Companii mari precum Nestle, Pepsi sau Coca-Cola au început să exploateze această nişă. Lucru de înţeles de altfel,...

Germania a testat cu succes un taxi zburător. Vehiculul ar putea intra în transportul public în 2025, relatează The Guardian. Dezvoltat de compania Lilium, taxiul zburător are la bază o tehnologie de decolare şi aterizare verticală, potrivit Mediafax.

Cu prima sa soţie, Isabel Preysler, cu care a fost căsătorit în perioada 1971 - 1979, Iglesias are trei copii, Chabeli, în vârstă de 46 de ani, Julio, în vârstă de 44 de ani, şi Enrique, în vârstă de 42 de ani. Iglesias mai are cinci copii cu fostul model olandez Miranda Rijnsburger, cu care a avut o lungă relaţie, înainte de a se căsători cu aceasta, în 2010.

Julio Iglesias a vândut peste 300 de milioane de exemplare ale celor 80 de albume lansate în întreaga lume, incluzând versiunile originale în mai multe limbi, compilaţii şi materiale discografice live, devenind astfel cel mai bine vândut artist latino al tuturor timpurilor. Recunoscut de Guinness Book of Records, în 1983, premiat cu singurul disc de diamant oferit vreodată de această instituţie, Julio Iglesias este artistul care a cântat şi înregistrat melodii în cele mai multe limbi din istoria muzicii. În cei peste 45 ani de carieră, Julio Iglesias a primit 2.600 de discuri de aur şi platină. A susţinut peste 5.000 de concerte în 600 de oraşe din întreaga lume, pentru peste 60 de milioane de spectatori.

