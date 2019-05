Jurnalistul american Larry King a suferit un atac de cord

In 2013, fostul prezentator vedeta al CNN a starnit vii controverse dupa ce a anuntat ca talk-show-ul sau va fi difuzat de acum de televiziunea rusa de limba engleza Russia Today, un canal pro-Kremlin ce isi propune in primul rand sa prezinte punctul de vedere al Moscovei cu privire la ce se intampla in lume, transmite AFP.

Larry King a prezentat celebra sa emisiune "Larry King Live" pe postul de televiziune CNN din 1985 pana in 2010. Emisiunea sa, "Larry King Live", intrase in Cartea Recordurilor ca cel mai longeviv talk-show TV moderat fara intrerupere de aceeasi persoana.

Încheiem în acest număr ciclul de materiale despre Târgul de Carte „Livre Paris 2019”. Cu Mircea V. Ciobanu, critic literar, am discutat după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, de aceea am abordat și acest subiect, care a sensibilizat...

Actualitate 27 Aprilie 2019, ora: 20:19

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...