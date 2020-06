Kaufland dublează investiţiile în România: 300 mil. euro sunt injectaţi în business numai în acest an pentru a-şi securiza poziţia în retail

„Nu am modificat bugetul de investiţii pentru acest an în pofida pandemiei, pariem 300 de milioane de euro pe opraţiunile locale. Anul trecut am investit în România 142 de milioane de euro“, a spus Marco Hoessl, CEO-ul Kaufland România.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Criza 9 Iunie 2020, ora: 12:49

Oricât ne-am lăudat cu banii. Oricât ne-am număra kilele de whisky single malt. Oricâte șampanii am bea din pantofi cui de femeie. Oricâte masturbări, mecanice sau manuale, am produce. Oricâte cărți am străbate și cu oricâte seriale am face bungee...